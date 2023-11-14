Okul terkine karşı erken uyarı sistemi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin sunumunu yapan Tekin, okul terkine yönelik farkındalık artırma çalışmalarına devam ettiklerini, okullarda önleme müdahale komisyonları kurulmasını kararlaştırdıklarını söyledi. Tekin, "Tüm eğitim kademelerinde okuldan erken ayrılma riski taşıyan öğrencilerin erken tespitini kolaylaştırmak için çoklu veri noktaları kullanan bir erken uyarı sistemi geliştiriyoruz" dedi. Tekin, "Dijital bağımlılıkla mücadele için öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları, bu türden cihazlarla sınıflara girmemeleri ve okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine sebebiyet verecek durumlardan kaçınmaları noktasında önlemler aldık" ifadesini kullandı.