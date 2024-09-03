Okul zili bu yıl yeniliklerle çalacak: Devamsızlık yapan sınıfta kalacak

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. 3 ay süren yaz tatilinin ardından 19 milyon öğrenci ders başı yapacak. Okullar Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat başta olmak üzere birçok yenilikle açılacak. Bu yıl da devamsızlık affı olmayacak. Sınıf tekrarı uygulaması devam edecek. Öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeniliklerden bazıları şöyle:Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler ders notları nasıl olursa olsun sınıfta kalacak. Ayrıca liselerde 6 dersi zayıf olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.Sınıf tekrarı riski olan öğrencilere yönelik önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu kurularak gerekli çalışmalar yapılacak.Öğrencilerin araştırma ve okuma kabiliyetlerinin gelişmesi için aile büyükleri ve fertlerinin evlerinde kitap okumaları teşvik edilecek.Türkçe'yi doğru, güzel ve iyi kullanmalarına ve düşünce dünyalarına geliştirmelerine katkı sağlayan Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında planlanan etkinlerin amacına uygun olarak geliştirilmesine önem verilecek.Öğrencilerin dijital imkanlardan doğru bir şekilde yaralanmasına yönelik rehberlik çalışmalarına ağırlık verilecek.Yeni müfredat, bu yıl okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeylerinde başlamak üzere kademeli bir şekilde uygulanacak.Yeni müfredat kapsamında, sınıf içi ölçme uygulamaları hariç, öğrencileri akademik başarılarına göre sıralayacak ve onları bir yarışa dâhil edecek şekilde il, ilçe ve okul geneli sınavlar yapılmayacak.Liselerdeki sınavlar da yazılı yoklama şeklinde yapılacak. Bir dersin bir sınavının test usulü ile yapılabilmesi uygulamasına son verildi. Liselerde tüm kademelerde sınavlar, klasik ölçme yöntemleri ile yapılacak.İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı. Öğrencilere çoktan seçmeli soruların yer aldığı kısa süreli, tarama gibi adlar altında hiçbir sınav uygulanmayacak.Okullarda Şiddetin Önlenmesi konulu genelge yayımlandı. Buna göre okullarda fiziksel, cinsel, psikolojik, dijital şiddet, akran zorbalığı, siber zorbalık gibi her türlü şiddetin önlenmesine yönelik yeni tedbirler alınacak.Öğrenciler sınıf içinde cep telefonu bulundurmayacak. Öğretmenler de ders sırasında cep telefonunu kapatacak.Öğrencilerin mezuniyet günleri dolayısıyla velilere ve okullara külfet olacak etkinliklerden kaçınılacakBu yıl ilk ara tatil, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025'te sona erecek. Yarı yıl tatili 20-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak. 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında ikinci ara tatil olacak. Okullar 20 Haziran 2025'te kapanacak.Avrupa ülkeleri bir bir okullarda cep telefonu kullanımını yasaklıyor. Hollanda'da öğrencilerin dikkatini dağıtması ve sınav sonuçlarını olumsuz etkilemesi gerekçesiyle ortaokul ve liselerden sonra ilkokullarda da akıllı telefon kullanımı yasaklandı. Öğrencilerin akıllı telefonları sadece ilgili derslerde öğretim amaçlı ya da sağlık nedenleri ile fiziksel engeller gibi istisnai durumlarda kullanmasına izin verilecek. Öte yandan Fransa, okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamaya hazırlanırken İtalya'da yasak uygulanıyor. İspanya'da ise bazı özerk bölgelerdeki okullar cep telefonuna dair yasak getirdi. DIŞ HABERLER