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Giriş Tarihi: 30.10.2023

Okula gelmeyen öğrencinin durumu velisine bildirilecek

Okuldan kopma riski olan öğrenciler için takip mekanizması hayata geçecek. Yeni düzenlemeye göre özürsüz olarak derse girmeyen öğrencinin durumu velisine bildirilecek

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Okula gelmeyen öğrencinin durumu velisine bildirilecek
Milli Eğitim Bakanlığı okul terklerinin önüne geçebilmek için geçtiğimiz günlerde Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Buna göre okula gelmeyen, bir derse girdiği halde bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine bildirilecek. Devamsızlığın 5'inci, 10'uncu ve 15'inci günlerinde bildirim yapılacak.

RİSKLER AZALTILACAK
Eğitim dışına çıkma ve okuldan kopma riski bulunan öğrencilere yönelik önleyici sistemler oluşturulacak. Okuldan kopma riski olanların eğitim sistemi içerisinde kalmaları ve eğitim dışına çıkanların yeniden eğitim sistemine döndürülmesi için öğrencilerin sosyal ve akademik becerilerini izleyen takip mekanizması dizayn edilecek. Riskleri önleyici tedbirler aile ve okul işbirliğiyle alınacak. Ayrıca kız çocuklarının eğitime katılımları, devamlılıkları ve eğitimlerini tamamlamalarını engelleyen faktörler analiz edilerek okul terklerinin önlenmesi, okul kayıt, devam ve tamamlanma oranlarının artırılmasına yönelik program, proje ve uygulamalar geliştirilecek.
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Okula gelmeyen öğrencinin durumu velisine bildirilecek
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