Okula ilk adım velilerle atılacak

İlkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerle birlikte bu yıl anne-babalar da eğitim sürecinin aktif bir parçası olarak okul kapısından içeri adım atacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından "Ailemle Okul Yolu Programı" kapsamında hazırlanan "Çocuğumla Okula İlk Adım Veli Hatıra Defteri", öğrencinin ilk okul yılını aile-okul iş birliğiyle bir anı ve gelişim yolculuğuna dönüştürecek. Defter, çocukların aileleriyle öğrenmelerine, okul deneyimlerini paylaşmalarına ve ilk yıllarına ilişkin anılar biriktirmelerine imkân sağlayacak.

İLK GÜN FOTOĞRAFI SAKLANACAK

Defterin ilk sayfaları uyum haftasına ayrıldı. Çocuk, okul bahçesinde ailesiyle çekilen ilk fotoğrafını "Okulda İlk Günüm" sayfasına; öğretmeni ve arkadaşlarıyla ilk fotoğrafını ise "Sınıfta İlk Günüm" bölümüne yerleştirecek. Böylece yıllar sonra dönüp bakabileceği ilk okul günü hatırası oluşturulacak.

AİLEDEN ÇOCUĞA MEKTUP

Uyum haftasının en dikkat çekici çalışmalarından biri de "Ailemden Mektup". Anne-babalar çocuklarını okula gönderirken neler hissettiklerini, okulun ilk gününde onlara söylemek istediklerini ve yıllar sonra bu sayfayı açtıklarında hatırlamalarını istedikleri bir anıyı yazacak. "İlk Haftamın İzleri" etkinliğinde ise çocuk; öğretmeniyle tanışması, sınıfını ve okulunu gezmesi, yeni arkadaşlarıyla tanışması gibi ilk deneyimlerini kaydedecek.

SORUMLULUK TAKVİMİ

Çalışmalar okulun ilk haftasıyla sınırlı kalmayacak. Ekim ayında çocuklar aileleriyle birlikte evde yapabilecekleri işleri belirleyerek bir "Sorumluluk Takvimi" oluşturacak. Sofra hazırlama, çamaşır katlama, okul çantasını hazırlama, oyuncakları toplama, yatağını düzenleme gibi günlük yaşam becerileri de eğitim sürecinin parçası olacak. Aralık ayında "Masal Çemberinde Üç Kuşak" etkinliğiyle aile büyükleri de sürece katılacak. Çocuklar ailelerinden dinledikleri masalları kaydedecek. Şubatta ise "Nesilden Nesile Oyun" çalışmasıyla anne-baba ve aile büyüklerinin çocukken oynadığı oyunlar öğrenilecek; topaçtan bilyeye, mendilden beş taşa geleneksel oyunlar yeniden hatırlanacak.

DİJİTAL SÖZLEŞME

Mayıs ayında çocuk ve aile bu kez dijital dünyaya ilişkin kurallarını belirleyecek. "Dijital Dedektifler" etkinliğinde kişisel bilgileri paylaşmamak, tanımadığı kişilerle iletişim kurmamak, rahatsız edici bir durumla karşılaşıldığında aileye haber vermek ve teknolojiyi güvenli kullanmak gibi kurallar üzerinden "İlk Dijital Sözleşmem" hazırlanacak.



AĞIR OKUL ÇANTASINA DİKKAT!

Fransa merkezli Euronews sitesindeki haberde, Amerikan Pediatri Akademisi'nin verilerine yer verildi. Buna göre, bir çantanın çok ağır olduğunun işaretleri arasında çocuğun öne doğru eğilmesi veya yürümekte zorlanması yer alıyor. Ayrıca çanta askılarının omuzlara gömülmemesi gerekiyor. ABD'de tarih öğretmeni Samantha Ness'e göre ebeveynler, trend, süslü veya pahalı eşyalara kapılmak yerine çocukların temel ihtiyaçlara sahip olduğundan emin olmaya odaklanmalı. DIŞ HABERLER

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör