Okullar açıldı: Servisler mercek altında

Okullar uzun bir aradan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla tekrar yüz yüze eğitime açıldı. Milyonlarca öğrenci bir buçuk yılın ardından ders başı yaptı. Okul servisleri de bugün uzun bir aradan sonra sahadaydı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de ders başlangıç ve bitiş saatlerinde okul servis araçlarını ve personellerini denetlemek için sahadaydı. İstanbul Fatih'te Lahor Kavşağı'nda kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, durdurdukları servis araçlarını didik didik incelemeye aldı. Araçlardaki yolcu sayıları, şoförlerin çalışma ruhsatı ve sürücü belgeleri ile araç ve şoför yaşları tek tek denetlendi.

ONLARCA CAN TAŞIYORUZ



Denetimler sırasında aracı durdurulan okul taşıtı şoförü Muammer Atakan "Biz de herkes gibi onlarca yolcu, onlarca can taşıyoruz ama bizim yolcularımızın hepsi çocuklarımız. Yolcular çocuk olunca ekstra özen göstermek ve kurallara dikkat etmek gerekiyor. Denetimler oldukça seyahat güvenliği de artıyor" diyor.

MUAYENE İÇİN RANDEVU ALAMIYORUZ



Kontrollerde araç muayenesini henüz yaptırmadığı belirlenen Kahraman Uygun ise "Hiçbir şekilde muayane bulamıyoruz. Fatih'te çalışıyorum ama İstanbul'un bir ucundan randevu bakıyordum. Önce Şile'den randevu aldım, sonra Pendik'te buldum. Randevuyu aldım sonunda ama polis arkadaşlarımı denetimlerde durdurdu. Haklılar, denetim oldukça güvenli seyahat ediyoruz" diye konuştu.

ŞOFÖRLER 66 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMAK ZORUNDA



Okul taşıtı sürücülerinin 26 yaşından büyük ve 66 yaşından küçük olmaması; araçların ise 12 yaşından büyük olmaması gerekiyor. Öte yandan okul taşıtı içerisinde yolculuk eden öğrenci sayısının da belirlenen yolcu kapasitesinden fazla olmaması gerekiyor.