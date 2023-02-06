Okullar bugün açılıyor

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından bugün ders başı yapacak. Öğrenciler, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatillerini yapacak, eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023'te sona erecek. Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı da dün 81 il valiliğine "2022- 2023 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Yarısında Alınacak Asayiş ve Trafik Tedbirleri" ile ilgili genelge gönderdi. Genelgede trafik güvenliği, ilave personel görevlendirmeleri ve uyuşturucu madde ile mücadele vurgusu yapıldı.Genelgeye göre, vali ve kaymakamların başkanlığında ilgili paydaşların katılımıyla, okul servis taşımacılığı faaliyetleri düzenli ve güvenli olarak yürütülecek, okul servis araçlarının çalışmalarında karşılaşılan sorunlar çözülecek, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce toplantı düzenlenecek ve gerekli iş birliği ile koordinasyon sağlanacak. Okul çevrelerinde yaşanan kazalara ilişkin ise risk analiz değerlendirmeleri çerçevesinde bu bölgelerde ilave tedbirler planlanmasından bahsedilen genelgede, okul servis araçlarına yönelik denetimlerin eğitim kurumlarının açılış tarihleri esas alınarak hafta boyunca kesintisiz yapılacağı ve eğitim öğretim yılı süresince planlı denetimlere devam edileceği bildirildi. Okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele ve diğer hususlarla ilgili olarak uygun görülecek diğer paydaşların katılımıyla hazırlık toplantısı düzenleneceği bildirildi.