Okullar depreme hazır

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, "Deprem bölgesinde okullarımızla ilgili bir problem yok. Şu anda bize intikal eden herhangi bir okul hasarı yok. Balıkesir ve Manisa'da tedbiren eğitime kısa bir ara verdik. Çok şükür, can kaybımız da bulunmuyor" dedi. İstanbul Sarıyer Gümüşdere'de yenilenen ilkokul ve ortaokulun açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye genelinde yürütülen okul yenileme ve güçlendirme çalışmalarına değindi. Bakan Tekin, deprem güvenliğinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın en öncelikli konularından biri olduğunu vurgulayarak, "Türkiye çok güçlü bir ülke. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm imkânlarımızı eğitime seferber ettik. Çocuklarımızın güvenli ve çağın koşullarına uygun ortamlarda eğitim görmesi için çalışıyoruz. Geçmiş depremlerden aldığımız derslerle, her ilde riskli yapılar tespit edildi ve güçlendirme ya da yeniden yapım süreçleri başlatıldı. Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce gelir" dedi.

1510 OKUL YENİLENDİ

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül ise 2000 yılından önce yapılan okulların tamamının elden geçirildiğini belirtti. Gül, "Toplam 1510 okulun tamamı ya güçlendirildi ya da yıkılıp yeniden yapıldı. Bu, İstanbul'da ve Türkiye genelinde eğitim altyapısının depreme dayanıklı hale getirilmesi adına önemli bir adım" dedi.

TÜRKİYE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Bakan Tekin, G-20 ülkelerinin geçtiğimiz hafta Güney Afrika'da yaptığı toplantıda Türkiye'nin yeni eğitim modeliyle ilgili olumlu değerlendirmelerde bulunduğunu da aktardı. Bakan Tekin, "G-20 toplantısında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili çok övücü cümleler aldık. Yaptığımız müfredat değişiklikleri hem çağın gerektirdiği koşullarda çocuklarımızı rekabete hazırlıyor hem de Cumhuriyet'in değerleri etrafında yetişmelerini sağlıyor. Türkiye çok yakın bir zamanda dünyada örnek gösterilecek bir ülke olacak" diye konuştu.