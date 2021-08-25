Okullar ne zaman açılacak, ilkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlıyor? İşte Bakan Özer’den flaş açıklama!

Okullarla ilgili son dakika gelişmeleri bu yaz döneminin başından itibaren milyonların gündeminde yer almıştı. Bu noktada ise Ağustos ayının sonuna gelinmesiyle beraber "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu yeniden yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılacağı tarihle beraber yüz yüze eğitime ilişkin tüm detayları paylaşmıştı. Bu noktada ise "okullar ne zaman açılacak, 1. Sınıflar ne zaman okula başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin başlayacağı o tarihe ilişkin merak edilen tüm detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK VE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında okulların açılışı ve yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamaları ise su şekilde;
Koca: "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir."
Bakan Koca: "Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var."
Sağlık Bakanı Koca: "Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz."
Koca: "Bilim Kurulu'muz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlıklarını tamamladı."
Koca: "(Yüz yüze eğitime geçiş) Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek."
Koca:"Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir"
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açılacağı tarih ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamanın detayları;
'OKULLARI AÇMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'
Özer ayrıca "En büyük amacım fırsat eşitliğini sağlamak olacaktır, çok çalışacağız. Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İlk önceliğim gerekli önlemleri alarak okulları yüz yüze eğitime geçmeye hazırlamaktır. Okulların açılması için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Okulları kapalı tutmak gibi lüksümüz gibi yoktur. Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum." diye ekledi.
Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılış tarihi ile ilgili açıklama yapmıştı. Okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihinde uyum eğitimi yapılacak.
MEB NORMAL EĞİTİM İÇİN HAZIRLANIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı ise hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisi ile görüşen milletvekillerine okulların zamanında açılması konusunda kararlı olduklarını ve bunun için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini mesajı verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı hazırlık yüz yüze eğitimin başlaması yönünde. Yani bütün ilk ve orta öğretimde tüm sınıflar normal zamanda eğitime başlayacak ve öğrenciler 5 gün okula devam edecek.
Şu anda hibrit model seçenekler arasında bulunmuyor. Ancak delta varyantı nedeniyle vaka sayılarının çok tırmanması halinde böyle seçeneğin tekrar gündeme gelmesi olasılığı da tamamen ortadan kalkmış değil.
OKULLAR HAZIRLANIYOR
Normal eğitim nedeniyle okullarda alınması gereken önlemler de üzerinde de tek tek duruluyor. Havalandırmalar, teneffüslerin nasıl olacağı, öğrencilerin temasının nasıl daha aza indirileceği, PCR testleri, servisler ve aşılar ile ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor.
ÜNİVERSİTELER DE HAZIRLANIYOR
Bilim Kurulu'nun çalışmalarına paralel olarak YÖK'ün de üniversitelerin açılması için gerekli çalışmaları yaptığı bildirildi. Bu kapsamda öncelikli olarak üniversite yurtlarının karantina amaçlı kullanılmasına son verilecek.
Buralarda temizlik başta olmak üzere gerekli çalışmalar yapılacak, fiziki koşulların pandemiye göre düzenlenmesi sağlanacak. Öğrencilerin okul kampuslarına ve yurtlara aşı karnesi ya da 48 saatlik PCR testi ile alınması gündemde.