En son Nisan ayında ara tatil alan öğrenciler için sene tamamlanıyor. Bu noktada "Okullar ne zaman kapanıyor 2022?" sorusu yanıt arıyor. MEB çalışma takvimi ile belirlenen eğitim süresi ve tatiller sene başlamadan öğrenci ve velilerle paylaşıldı. Mayıs ayının son günü yaşanırken "yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorusu gündemde. Sisteme son notlar girilirken karneler şekillenmeye başladı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? Karne günü ne zaman? İşte merak edilenler…
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2022?
Okulların kapanış tarihi 2022 MEB çalışma takvimi ile eğitim – öğretim yılı başından belli oldu. Kasım ayında 9 günlük eğitim molası veren öğrenciler Nisan ayında tekrar mola aldılar.
Yaz ayları gelir gelmez sorular hız kazandı: Okullar ne zaman kapanacak? Bu noktada MEB takvimi üzerinde belirtilen karne günü tarihi geçerli olacak. İşte o tarih…