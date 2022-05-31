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Giriş Tarihi: 31.5.2022 11:37 Son Güncelleme: 31.5.2022 11:39

Okullar ne zaman kapanıyor 2022? MEB açıkladı: Okullar ne zaman tatil olacak, karneler ne zaman dağıtılacak? İşte yaz tatili başlangıcı

Okullar ne zaman kapanıyor 2022? MEB açıkladı: Okullar ne zaman tatil olacak, karneler ne zaman dağıtılacak? İşte yaz tatili başlangıcı

Haziran ayı gelirken “Okullar ne zaman kapanıyor 2022?” sorusu gündemdeki yerini aldı. İlkokuldan lise kademesine kadar milyonlarca öğrenci tarafından karne günü tarihi ve yaz tatili başlangıcı araştırılmaya başlandı. Pandemi ardından sınıflara geri dönen öğrenciler 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılını tamamlıyor. Geri sayım başlamışken “Okullar ne zaman tatil olacak?” sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. 2022 MEB çalışma takvimi ile belirlenen süreçte tarihler belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte cevaplar…

En son Nisan ayında ara tatil alan öğrenciler için sene tamamlanıyor. Bu noktada "Okullar ne zaman kapanıyor 2022?" sorusu yanıt arıyor. MEB çalışma takvimi ile belirlenen eğitim süresi ve tatiller sene başlamadan öğrenci ve velilerle paylaşıldı. Mayıs ayının son günü yaşanırken "yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorusu gündemde. Sisteme son notlar girilirken karneler şekillenmeye başladı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? Karne günü ne zaman? İşte merak edilenler…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2022?

Okulların kapanış tarihi 2022 MEB çalışma takvimi ile eğitim – öğretim yılı başından belli oldu. Kasım ayında 9 günlük eğitim molası veren öğrenciler Nisan ayında tekrar mola aldılar.

Yaz ayları gelir gelmez sorular hız kazandı: Okullar ne zaman kapanacak? Bu noktada MEB takvimi üzerinde belirtilen karne günü tarihi geçerli olacak. İşte o tarih…

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönemin sonuna yaklaşılırken sistemde son notlar da girilmeye başlandı. Haziran ayında kapanacağı bilinen okullarda karne günü tarihi 17 Haziran 2022 Cuma günü olarak belirlendi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2022?

17 Haziran Cuma günü Yaz tatiline çıkacak olan öğrencilerin 3 aylık tatili sonucunda yeni eğitim öğretim yılı tarihi de belli oldu. Buna göre öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılına 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

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Okullar ne zaman kapanıyor 2022? MEB açıkladı: Okullar ne zaman tatil olacak, karneler ne zaman dağıtılacak? İşte yaz tatili başlangıcı
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