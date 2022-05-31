En son Nisan ayında ara tatil alan öğrenciler için sene tamamlanıyor. Bu noktada "Okullar ne zaman kapanıyor 2022?" sorusu yanıt arıyor. MEB çalışma takvimi ile belirlenen eğitim süresi ve tatiller sene başlamadan öğrenci ve velilerle paylaşıldı. Mayıs ayının son günü yaşanırken "yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorusu gündemde. Sisteme son notlar girilirken karneler şekillenmeye başladı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? Karne günü ne zaman? İşte merak edilenler…