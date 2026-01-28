Okullara suçla mücadele rehberi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), suça sürüklenen, suç mağduru olan ya da korunma ihtiyacındaki çocuklarla yürütülen rehberlik çalışmalarını güçlendirmek amacıyla hazırlanan "Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları El Kitabı"nı güncelledi. Rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlara uygulamada yol gösteren kitap, çocukların karşılaştığı risk alanları dikkate alınarak yeniden yapılandırıldı.

8 YENİ PROGRAM HAZIRLANDI

El kitabına, çocukların karşı karşıya kaldığı güncel risk alanlarına yönelik 8 yeni program eklendi. Hak ve sorumluluklarım, yaşam becerileri, kayıp ve yas, boşanma, şiddet, güvenli ilişkiler, bilinçli teknoloji kullanımı ve etkili ebeveynlik başlıklarını kapsayan programlar, rehberlik süreçlerinde uygulanmak üzere hazırlandı. İletişim, öfke kontrolü, hayır diyebilme, aile içi ilişkiler, cinsel istismar ve madde bağımlılığı konularındaki mevcut 6 program, çocukların gelişim dönemleri dikkate alınarak yaş gruplarına göre yeniden düzenlendi. Böylece çocuklarla yürütülen çalışmaların yaşa ve ihtiyaca uygun şekilde yapılması amaçlandı. Bakanlık ayrıca çocukların üstün yararı ilkesini esas alan "Adalet Sistemi İçindeki Çocuklara Yaklaşım Kılavuzu"nu da hazırladı. Kılavuzda adalet sistemi içindeki çocuklara yönelik alınan tedbir kararları, ailelere sunulan hizmetler ve bildirim yükümlülükleri yer alıyor. Hazırlanan çalışmalarla, çocuklarla çalışan personelin daha duyarlı ve koruyucu bir yaklaşım sergilemesi amaçlanıyor.