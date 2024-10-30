Okullarda Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Cumhuriyetin 101'inci kuruluş yıldönümü 81 ildeki tüm kademelerdeki okullarda coşkuyla kutlandı. Öğrenciler dev bayraklar açtı, dans ve tiyatro gösterileri düzenledi. Özel koreograflarla Cumhuriyet Bayramı, veliler ve öğretmenlerle birlikte kutlandı. Düzce'de Turan Çetin Anaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in ilan edildiği 1923 yılını özel hazırlanan gazeteleri dağıtarak yeniden hatırlattı. İşte okullardaki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından bazıları:Düzce'de Bayram Turan Çetin Anaokulu öğrencileri 1923 yılını özel hazırlanan gazeteleri dağıtarak yeniden hatırlattı. Dönem kıyafetleri giyerek gazete satan minikler daha sonra "Yazıyor yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor" diye bağırarak Cumhuriyet'in ilan edildiğini yazan özel tasarım gazeteleri misafirlerine verdi.Bursa'daki Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel koreografi yaptı. 500 öğrenci, okul bahçesinde sıralanarak Türkiye haritasını oluşturdu.Kocaeli'nde 480 kişiden oluşan ortaokul öğrencisi özel koreografi hazırladı. Yaklaşık 3 aydır özenle hazırlanan İzmit Atatürk Ortaokulu öğrencileri, sergiledikleri koreografi ile duygu dolu anlar yaşattı.Muğla Köyceğiz'de öğrenciler bisiklete binme etkinliği düzenledi. Türk bayrakları, balonlar, kırmızı beyaz kurdelelerle süslenen bisikletleri süren öğrenciler marşlar eşliğinde pedal çevirdi.İstanbul Pendik'te öğrenciler ellerinde 101 metrelik Türk bayrağı taşıyarak yürüyüş yaptı. Pendik Belediyesi bando takımı marşları eşliğinde yürüyen kalabalığa fener alayı da eşlik etti.