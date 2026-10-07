Okullarda kulüp dönemi başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sosyal Etkinlikler Politika Belgesi yayımlandı. Belge, sosyal etkinlikleri bütüncül bir gelişim süreci olarak ele alıyor. Okullarda gerçekleştirilecek sosyal etkinlikler "Kültür Dünyamız", "Sanat", "Spor", "Bilim" ve "Doğa-Çevre-Toplum" olmak üzere 5 tema altında yapılandırıldı. "Kültür Dünyamız" teması için 55, "Sanat" teması için 25, "Spor" teması için 25, "Bilim" teması için 25 ve "Doğa-Çevre-Toplum" teması için 30 olmak üzere toplam 160 etkinlik uygulama örneği oluşturuldu. Yeni öğrenci kulüpleri Sosyal Etkinlikler Politika Belgesi ile yeni ve güncel 48 öğrenci kulübü oluşturuldu. Bu kulüpler arasından Kızılay Kulübü, Yeşilay Kulübü, Siberay Kulübü, Tarih ve Kültürel Miras Kulübü, Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Kulübü, Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite Kulübü ile Yaşam Becerileri Kulübü olmak üzere 8 öğrenci kulübü de tüm okullarda kurulması zorunlu öğrenci kulüpleri kapsamına alındı.
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