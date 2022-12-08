Okullarda "sıfır atık" eğitimi

Çalışmalarına okullarda "Sıfır Atık" eğitimleri vererek devam eden Kahramankazan Belediyesi öncelikle ilçedeki öğretmenlere eğitimlerin verilmesinin ardından okullardaki sıfır atık eğitimlerine de hız kazandırdı. İlk olarak Atatürk İlkokulu'nda başlatılan eğitimde doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi gibi konularda çocukların farkındalık geliştirmeleri ve sıfır atık yaklaşımını tanımaları amaçlanırken, proje kapsamında çocukların anlayabileceği konular sinevizyon gösterimi ile anlatılıyor. Eğitim zincirine daha sonra Gazi İlkokulu da katılarak öğrencilerin bu konuda gerekli duyarlılığa ve bilince sahip olması için gereken konular anlatıldı. Öğrencilere çevre bilinci, geri dönüşüm, iklim krizi ve birçok konuda daha eğitici bilgiler verildi. Okulun konferans salonunda düzenlenen eğitimde öğrenciler hem eğlenip hem öğrendiler. Programın ardından eğitime katılan öğrencilere kumbara hediye edildi.