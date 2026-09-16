PISA’da 6 iddia 6 gerçek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Tekin, okullarda temizlik ve güvenlik hizmetlerinden öğretmenlerin kıyafetine, özel okul ücretlerinden ara tatillere kadar merak edilen pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, özellikle okulların temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacına kalıcı çözüm için yeni bir model üzerinde çalışıldığını açıkladı. Mevcut sistemin şubat tatiline kadar devam edeceğini belirten Tekin, "Şubat başı itibarıyla yeni formülümüzü hayata geçirmiş olacağız" dedi. Özel okulları fahiş yardımcı kitap ve kırtasiye ücretleri konusunda uyaran Tekin, sorun sürerse gelecek yıl mevzuata yeni tedbir konulacağını da söyledi. İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından satırbaşları:

KALICI ÇÖZÜM GELİYOR: Yaklaşık 65 bin resmi okulumuz var. Bu okullarda 55 bin civarında kadrolu hizmetli, görevli çalışıyor. İlave olarak geçen yıl yaklaşık 80 bin Toplum Yararına Program (TYP) çalışanı aldık. Artı 20 bine yakın İşgücü Uyum Programı (İUP) dediğimiz, haftanın belli günleri çalışan kişi aldık. Dolayısıyla 65 bin okul için yaklaşık 150 bine yakın personel istihdam etmiş oluyoruz; temizlik ve güvenlikle ilgili. Kâğıt üzerinde baktığımızda bunun yeterli olması gerekiyor. Fakat değişik sebeplerden kaynaklanan bazı okullarımızda sorunlar tespit edildikçe tedbirlerimizi de alıyoruz.

YENİ MODEL ŞUBATTA: TYP mevzuatı gereği sürdürülebilir değil. İkinci defa istihdam edilemiyorlar, 2 yıldan sonra devam edemiyorlar. Bazı yerleşim yerlerinde herkes neredeyse bir kez yararlanmış oldu. Personel temininde sorun yaşamaya başladık. Daha kalıcı bir çözüm üretmek konusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza birkaç formül arz ettik. 2027 bütçesi hazırlıkları kapsamında alternatifleri çalışıyoruz. TYP'yi bu yıl şubat tatiline kadar aldık. Şubat başı itibarıyla yeni formülümüzü hayata geçirmiş olacağız. Kalıcı bir çözüm bulacağız.

ÖĞRETMEN İLE ÖĞRENCİYİ AYIRT EDEMİYORUZ: Veliler diyorlar ki "Okula gidiyoruz, öğretmenle veliyi, öğretmenle öğrenciyi birbirinden ayırt edemiyoruz. Kim öğretmen kim değil? Kıyafetinden göremiyoruz. Çok farklı kıyafetlerle bizi karşılayan öğretmenler var." Bir başka ülkenin bayrağını taşıyan bir tişörtle derse giren, farklı dillerde yazılar olan, farklı siyasi ya da toplumsal sembollere atıfta bulunan mesajlar veren kıyafetler. Bunların hepsi öğretmenin itibarını zedeleyen şeyler.

OKULLAR 180 İŞ GÜNÜ AÇIK, ARA TATİLLER KALDIRILMADI: Ara tatili kaldırmadık. 180 iş gününün içerisine ve 2 aylık öğretmenlerimizle ilgili düzenlemenin zarar görmeyeceği şekilde bu takvime yerleştirmeye çalıştık. Şu an teknik olarak bunu yerleştirebiliyoruz.

12 YILLIK EĞİTİM ŞİMDİLİK DEĞİŞMİYOR: Bu konunun kamuoyunda tartışılması, toplumsal bir uzlaşı olması durumunda bu konuda adım atılabileceğini düşünüyorum. Şu anda biz bu konudaki tartışmaları izliyoruz. Ama şu an için gündemimizde kısa vadede bu yok.

KİTAP VE KIRTASİYEYE DENETİM, ÖZEL OKULLARA FAHİŞ FİYAT UYARISI: Biz özel okulların eğitim ücretleri dâhil bütün ücretlerini takip ediyoruz. Evet, çok yüksek olanlar var. Mesela 1,5 milyon liranın üzerinde ücreti olan okul öncesi, anaokulu diye tanımlayabileceğimiz okullar var. Ama buradan hareketle 12 bin 500 okulun tamamının 1,5 milyon liranın üzerinde olduğunu iddia etmek haksızlık, bu doğru değil.

23 EYLÜL'DE ÖZEL OKULLARLA GÖRÜŞECEĞİZ: Bu yıl bize gelen şikâyetler daha çok yardımcı kitap ve kırtasiye üzerinde. 23 Eylül'de özel okul temsilcileri ile bir toplantımız var. İlave kitap dağıtıyorlarsa da bir ölçüsü olması gerekiyor. Böyle devam ederse yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda da bir tedbir mevzuata koymak zorunda kalacağız.

ÖZEL OKULLARA FAHİŞ FİYAT UYARISI: Biz özel okulların eğitim ücretleri dâhil bütün ücretlerini takip ediyoruz. Evet, çok yüksek olanlar var. Mesela 1.5 milyon liranın üzerinde ücreti olan okul öncesi, anaokulu diye tanımlayabileceğimiz okullar var. Ama buradan hareketle 12 bin 500 okulun tamamının 1.5 milyon liranın üzerinde olduğunu iddia etmek haksızlık, bu doğru değil.

23 EYLÜL'DE ÖZEL OKULLARLA GÖRÜŞECEĞİZ: Bu yıl bize gelen şikâyetler daha çok yardımcı kitap ve kırtasiye üzerinde. 23 Eylül'de özel okul temsilcileri ile bir toplantımız var. İlave kitap dağıtıyorlarsa da bir ölçüsü olması gerekiyor. Böyle devam ederse yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda da bir tedbir mevzuata koymak zorunda kalacağız.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör