Okullarda yüz yüze eğitim kaç gün olacak ve zorunlu mu? Bütün sınıflar okula gidecek mi, son durum nedir?

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU OLACAK?

Özer, okulları daha fazla kapalı tutma lükslerinin bulunmadığını, çocukların gelişimi, sağlığı ve geleceği için koronavirüsle yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorunda olduklarını dile getirerek, şunları söyledi;



Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, inşallah 6 Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir.

Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecektir. Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır. 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır.