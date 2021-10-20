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Giriş Tarihi: 20.10.2021 11:18 Son Güncelleme: 20.10.2021 11:19

Okulların 2022 yılı pansiyon ücretleri açıklandı

AA
Okulların 2022 yılı pansiyon ücretleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının 2022 yılı pansiyon ücretleri belirlendi. Pansiyon ücretleri yeni yılda ilköğretim özel eğitim okullarında yüzde 69,4, diğer ilköğretim ile ortaöğretim kurumlarında yüzde 12,9, mesleki eğitim kurumlarında ise yüzde 12,8 artacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretlerinde yeni yılda ilköğretim özel eğitim okullarında yüzde 69,4, diğer ilköğretim ile ortaöğretim kurumlarında yüzde 12,9, mesleki eğitim kurumlarında ise yüzde 12,8 artış olacak.

AA muhabirinin 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl yüzde 12,9 artışla 4 bin 540 liraya yükselecek.

Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de yüzde 12,8 artacak ve 5 bin 100 liraya çıkacak. Bütçe kanunu teklifinde, gelecek yıl ilköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında pansiyon ücretleri okul türlerinde ayrı bir kalem olarak belirtildi. Böylelikle bu yıl 4 bin 20 lira olan pansiyon ücretleri 2022'de yüzde 69,4 artışla 6 bin 810 liraya yükselecek.

2022 bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri ve bu yıla göre artış oranları şöyle:

Okul türleri ve kademesi

2021 (TL-Ücret)

2022 (TL-Ücret)

Artış Oranı (Yüzde)

İlköğretim Kurumları

(İlkokul, Ortaokul, Yatılı Orta Okullar, İmam Hatip Okulları)

 4.020 4.540

12,9

İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları)

 4.020 6.810 69,4

Ortaöğretim Okulları

(Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri)

 4.020 4.540

12,9

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları

(3308 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Okullar)

 4.520 5.100 12,8

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Okulların 2022 yılı pansiyon ücretleri açıklandı
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