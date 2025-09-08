Okulların temizliği için 70 bin personel alınıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, geçen sene tartışma konusu olan temizlik personeli sorununa karşı hazırlıklarını tamamladı. Bu sene temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinde aksama yaşanmaması için önemli adımlar atılacak. Okullardaki temizlik sorununa neşter vurulacak. Yeni eğitim öğretim yılı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca okulların temizlik, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere 70 bin Toplum Yararına Program (TYP) katılımcısı 6 ay süreli görevlendirilecek. 2026 yılı bütçesine bu amaçla ödenek teklifinde bulunulacak. Böylece 2026 yılı Şubat döneminden sonra da okul ve kurumların temizlik görevlisi ihtiyacı karşılanacak. Hâlihazırda bakanlığa bağlı resmi okulların tamamında 49 bin 578 kadrolu temizlik personeli bulunuyor.