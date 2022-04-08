Okulu Kim Buldu? İlk Okul Ne Zaman, Hangi Uygarlık Tarafından Kuruldu?

Çoğu çocuğun özellikle de sabah erken saatlerde başlayan dersler nedeniyle bu okulu kim buldu diye söylendiğine şahit olmuş hatta zamanında sizde aynı isyanlarda bulunmuş olabilirsiniz. İnsanlığın var oluşundan bu yana çoğu uygarlıkta eğitimin son derece önemli tutulduğu hatta bu eğitimler sayesinde birçok kişinin dünya çağında önemli işlere imza attığını görebiliyoruz. Peki, okul nasıl bulundu? İlk defa hangi kaynaklarda okula dair bilgilere ulaşılabiliyor sizler için araştırdık.

İlk Okul Hangi Uygarlık Tarafından Kuruldu?

Eğitim hayatı her medeniyette karşınıza çıkabilecek olgulardan biridir. İnsanoğlu var olduğu süreçten buyana yeni bilgiler edinmek üzere pek çok eğitim kurumunu görmüş geçirmiştir. Kimi bilim, kimi felsefe kimi de savaş stratejileri üzerine kurulan bu eğitim kurumları için okul nasıl bulundu diye soruşturursak karşımıza çıkan ilk resmi kayıt M.Ö. 83 yılına aittir.

O dönemin ünlü filozofu platon tarafından kurulan Platon Akademisi felsefe eğitimin verildiği bir okuldur. Öğrencilerine her şeyden şüphe duymak ve sorgulamak üzerine eğitim veren kurum Helenistik Dönem boyunca eğitim vermiş lakin Romalılar tarafından yıkıldığı düşünülmektedir.

Tarihte Bilinen İlk Okul Hangi Uygarlık Tarafından Kuruldu?

Her ne kadar Platon'un kurmuş olduğu felsefe okulu tarihteki ilkokullardan biri sayılsa da o dönemlerden sonra savaş eğitimlerinin verildiği okullar daha popüler bir hale geldi. Bu alanda dikkat çeken kayıtlar M.S 425 yıllarında Bizanslılar tarafından kurulan okullara işaret eder. Küçük yaşlardan itibaren çocukların iyi bir asker olarak yetiştirilmesi ve çeşitli eğitimleri alması bu okullarda sağlanıyordu.

1369 yıllarında Harry P.School isimli bir kişi yaşadığı bölgede yaramazlıkları ile dillere destan olan ve çevrenin rahatsızlık duyduğu çocukları bir çatı altında topladı. Etrafa yılgınlık veren bu çocuklar için bir eğitim vermek istiyordu ve çoğu aile de bu durumu seve seve kabul etti. Her ne kadar eğitim sisteminin oluşmasında resmi bir başarı olmasa da bu küçük bilgiye de yer vermek lazım.

Elbette günümüz okulları ile çok farklı ilerleyen bu eğitimleri bir kenara bırakacak olursak ve resmi kayıtlara bakarak günümüzdeki eğitimlere benzer sistemlere bakarsak tarihler 1837'yi gösterecektir.

Okul nasıl bulundu sorusuna 1796 yılında Franklin Massachusetts'te dünyaya gelen Horace Mann isimli profesör damga vuracaktır. Yunanca ve Latince alanında oldukça başarılı bir profesör olan Mann günümüzdeki okul sisteminin temellerini atan kişidir. Aynı zamanda halkın eğitilmesi ve köleliğe karşı ciddi çalışmaları olan bir politikacıdır.