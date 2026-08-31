Okulun ilk günü vedayı uzatmayın

Milyonlarca öğrenci için ders zili 14 Eylül'de çalacak ancak okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak minikler için okul kapıları bir hafta önce açılacak. 7-11 Eylül arasındaki uyum eğitimleriyle çocukların yeni girdikleri eğitim ortamını tanımaları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla güven ilişkisi kurmaları ve okul düzenine alışmaları amaçlanıyor. Yeni eğitim öğretim yılında uyum haftasına aileler de katılacak ve yıl boyunca sürdürülecek. Kapıda uzun süre beklemek, tekrar tekrar sarılmak ya da çocuk sınıfa girdikten sonra koridorda beklemeyi sürdürmek, ayrılığı zorlaştırıyor. Uzmanlara göre, vedanın kısa, net ve güven verici olması gerekiyor. "Ben zaten kapıda olacağım" denilip okuldan ayrılmak çocuğun ebeveyne güvenini zedeleyebilir. Ağlayan çocuğa, "Sen artık büyüdün", "Arkadaşların ağlamıyor" ya da "Korkacak ne var?" gibi sözler söylememek gerekiyor. Her çocuğun yeni ortama alışma süresi farklı olabiliyor. Özellikle 1'inci sınıfa başlayan çocukların ailelerinde "Ne zaman okuyacak?", "Bugün hangi harfi öğrendiniz?" gibi akademik beklentiler ilk günlerden başlayabiliyor. Oysa uyum haftasının önceliği okuma- yazma yarışı değil, çocuğun kendisini okulda güvende hissetmesi. arkadaşlarıyla tanışması, tuvalet ve yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi önem taşıyor. Okuldan çıkan çocuğu "Öğretmenin ne dedi?", "Arkadaş edindin mi?", "Yemeğini yedin mi?", "Kimse sana bir şey yaptı mı?" yerine"Bugün en çok ne hoşuna gitti?" gibi açık uçlu sorular sorulması uyum sürecini kolaylaştırır.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör