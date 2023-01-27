Okuma yazma öğrenen kadınlar kep attı

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Lalebey Konağı Kadın Kültür Merkezinde açılan Okuma Yazma Kursu ilk mezunlarını verdi.

Sur Halk Eğitim bünyesinde açılan 180 saatlik eğitimi başarı ile tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan 20 kadın için kep atma töreni düzenlendi.

Törene Vali Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Yıldırım, kursiyerler ve aileleri katıldı. Kursiyerlere sertifika ve hediyelerini takdim eden Su, kadınlarla yakından ilgilendi ve başarılarının devamını diledi.

Okuma yazma kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlerin çocuklarından oluşan grup 'Seni Asla Durduramazlar Anne' adlı şiiri okuyarak katılımcılara duygusal anlar yaşattı. 61 yaşında okuma yazmayı öğrenen kursiyer Muhterem Kardeşler ise okuduğu şiirle beğeni topladı.

"KADINLARIMIZIN BAŞARISI BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Yıldırım, etkinlikte yaptığı konuşmada, 3 ay gibi kısa bir sürede azimle çalışan ve mücadele eden, okuma ve yazmayı öğrenen kadınları tebrik etti.

Yıldırım, "Kadınlarımızın başarısı bizi çok mutlu etti. Kadınlarımızın her zaman yanında ve destekçisiyiz. Sur'da ve Diyarbakır'ın farklı noktalarında kadınlarımıza eğitim imkanlarını sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"HEYECANIMI TARİF ETMEM İMKANSIZ"

Muhterem Kardeşler, okula gidemediği için okuma yazma öğrenemediğini belirtti. Kardeşler, yaşadığı gururu şöyle anlattı: "Heyecanımı tarif etmem imkansız. Artık okuyabildiğim için mutlu ve gururluyum. Kendi işlerimi kolaylıkla halledebilecek, çarşı pazarı gezebileceğim. Emeği geçen hocama ve bu merkezleri bize sunan devletimize teşekkür ediyorum."

Etkinlik folklor ekibinin gösterisi, toplu fotoğraf çekimi ve kursiyerlerin kep atması ile sona erdi.