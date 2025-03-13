Okur Yazar Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Okuryazar Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Doğru yazım kurallarına uymak, dilin standartlarını korumak ve anlaşılır bir iletişim sağlamak açısından oldukça önemlidir. Özellikle birleşik kelimelerin yazımında sıkça karşılaşılan hatalar, anlam kaymalarına ve iletişimde aksaklıklara yol açabilir. "Okuryazar" kelimesi, okuma yazma bilen kişiyi ifade eder. Bu kelimenin doğru yazımı, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenmiştir. Okur yazar nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır demeden önce bunu belirtmekte fayda vardır.

Okur Yazar Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen yazım kurallarına göre, "okuryazar" kelimesi bitişik yazılmalıdır. TDK'nin resmi sözlüğünde de bu kelimenin doğru yazım şekli "okuryazar" olarak belirtilmiştir. Bu kelime, "okuma yazma bilen kişi" anlamında kullanılan birleşik bir kelimedir ve ayrı yazılması hatalı bir kullanım olur.

TDK'ye Göre Okuryazar Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

"Okuryazar" kelimesinin bitişik yazılmasının nedeni, bu kelimenin birleşik bir kelime olmasıdır. Birleşik kelimeler, iki veya daha fazla kelimenin bir araya gelerek yeni bir anlam oluşturmasıyla meydana gelir. Bu tür kelimelerde, anlam bütünlüğünü korumak için kelimelerin bitişik yazılması gerekmektedir.

Kelimenin kökenine baktığımızda, "okur" ve "yazar" kelimelerinin birleşiminden oluştuğunu görürüz. Ancak bu tür anlam kaynaşması yaşayan kelimeler, Türkçede genellikle bitişik yazılır. Örneğin "bilirkişi, ağababa" gibi kelimeler de benzer bir yapıya sahiptir ve bitişik yazılır.