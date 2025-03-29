Olağan Dışı Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Olağandışı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Günlük hayatta pek çok kelimeyle karşılaşırız ve bazen bu kelimelerin doğru yazımı ya da kullanımı konusunda emin olamayız. Bu tür belirsizlikler, dilin kurallarını daha iyi öğrenme ihtiyacını beraberinde getirir. "Olağan dışı" kelimesi, sıra dışı anlamında kullanılan ifadelerden biridir. Ancak birçok kişi bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalabilir. Doğru kullanımını öğrenmek, yazım hatalarını önlemenin en etkili yollarından biridir. Kelimenin cümle içindeki doğru kullanımını kavradıktan sonra yazım konusunda daha emin olabilir ve rahatlıkla kullanılabilir. Öyleyse bu kelimenin doğru kullanımı nasıl olmalıdır? Detayları birlikte inceleyelim.

TDK'ye Göre Olağandışı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede birleşik kelimeler, yazım kurallarına bağlı olarak bitişik veya ayrı yazılabilir. "Olağan dışı" kelimesinin nasıl yazılması gerektiği ise bazen kafa karıştırıcı olabilir. Bu konuda en güvenilir kaynaklardan biri olan Türk Dil Kurumu (TDK), doğru yazımı belirleyerek dilin standart kullanımını sağlamaktadır. Dolayısıyla, birleşik kelimelerin doğru kullanımını öğrenmek ve hatasız yazmak için TDK'nin belirlediği kurallara başvurmak en doğru yöntem olacaktır. Yazım kuralı gereği, 'dış' ve 'iç' sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kurala göre ise "olağan dışı" ayrı yazılmalıdır.

Olağan Dışı Kelimesinin Cümle İçindeki Kullanımı