Olağanüstü Nasıl Yazılır? TDK Olağan Üstü Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Olağanüstü nasıl yazılır sorusunda tereddüt yaşanan konu, kelimenin ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği ile ilgilidir. TDK kaynaklarında konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm hususlara cevap bulabilirsiniz. Kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiği ile ilgili ayrıntılara dikkat ederek dilbilgisini hatasız şekilde uygulayabilirsiniz. TDK olağan üstü doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Olağanüstü Nasıl Yazılır?

Olağanüstü kelimesi, olağan dışı durumlar için kullanılan bir sıfattır. Kelimenin ayrı ya da bitişik yazımı, karıştırılan bir konudur. Birçok sınavda da dilbilgisi konuları içinde olağanüstü kelimesinin yazımı ile ilgili sorular karşınıza çıkar. Kelimenin doğru yazımı birleşik şekildedir. Yani "olağanüstü" şeklinde yazım doğrudur. Bu kapsamda aşağıdaki esasları aklınızda tutmanızı tavsiye ediyoruz.

Olağanüstü – doğru yazım

Olağan üstü – yanlış yazım

TDK Olağan Üstü Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Olağanüstü kelimesinin doğru yazımı "olağanüstü" yani bitişik şekildedir. Kelimenin doğru yazımı kadar doğru kullanımı da çok önemlidir. Dilbilgisi kurallarına hâkim olduğunuz sürece kelimenin doğru kullanımı konusunda da hata yapmamış olursunuz. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapılarını incelemenizi tavsiye ediyoruz. Aşağıdaki örnekleri farklı cümle yapıları ile çoğaltmanız da mümkündür.