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Giriş Tarihi: 31.10.2021 13:52

Olasılık eş anlamlısı nedir? Olasılık kelimesinin eş anlamlısı

Olasılık eş anlamlısı nedir? Olasılık kelimesinin eş anlamlısı

Günlük hayatta en çok kullanılan kelimelerden biri olasılık kelimesidir. Bir şeyin olma ihtimalini tanımlayan olasılık kelimesinin eş anlamlı karşılıklarını bulmak için kişiler de araştırma yapmaktadır. Olasılık kelimesi ile ilgili yapılan araştırmalarda kelimenin anlamı ve eş anlamlı kelime karşılığının yanı sıra olasılık kelimesinin kökeni de merak edilen konulardan biridir. Peki olasılık kelimesinin eş anlamlıları nelerdir? Olasılık kelimesinin eş anlamlı kelimeleri ile ilgili cümle örnekleri nelerdir. İşte merak edilen soruların cevapları.

Kişilerin günlük hayatta kullandığı kelimelerin karşılığını bilmek istemeleri sık karşılaşılan bir durumdur. Bu yüzden internet üzerinden de bu kelimelerin anlamları sıklıkla araştırılmaktadır. Bu kelimelerden biri olan olasılık kelimesinin günlük hayatta farklı kullanım şekilleri bulunmaktadır. Olasılık kelimesinin eş anlamlı halleri de kişilerin cümlelerinde kullanmayı tercih ettikleri kelimeler olabilir. Bu yazımızda olasılık kelimesi ve olasılık kelimesinin eş anlamlılarının kullanımı hakkında bilinmesi gereken her şeyi bulabilirsiniz.

OLASILIK KELİMESİNİN ANLAMI

Olasılık kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre iki farklı tanımı bulunmaktadır. Bunlardan biri şu şekildedir: Bir şeyin ya da durumun olma ihtimali, olabilirlik durumu. Diğer tanımı ise şu şekildedir: O döneme kadar yapılan deneyler sonucunda bir durumun ortaya çıkmasının ihtimali ya da ne zaman ortaya çıkacağının ve gerçekleşeceğinin belli olmaması.

OLASILIK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Olasılık kelimesinin iki farklı eş anlamı bulunmaktadır. Olasılık yerine ihtimal, mümkün, muhtemel ya da olabilirlik de kullanılabilir. Olasılık kelimesinin eş anlamlılarından biri olan ihtimal kelimesi arapça kökenli bir kelimedir. Haml kökünden türeyen bu kelime ile bir durumun gerçekleşme ihtimali dile getirilir. İhtimal kelimesi düşük ya da yüksek gibi kelimeler ile bir dereceyi de aktarmak için kullanılabilir. Muhtemel kelimesi ise cümle içinde genellikle muhtemelen olarak kullanılır. Mümkün kelimesi de kişilerin olasılık yerine kullanmayı tercih ettiği eş anlamlı kelimeler arasında yer almaktadır.

OLASILIK KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Bu işe başlamadan önce tüm olasılıkları göz önünde bulundurdum.
  • Olasılıklardan yola çıkarak sorunun cevabına ulaştı.
  • Küçük bir olasılık da olsa başaracağını biliyorduk.

OLASILIK EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Muhtemelen:

  • Muhtemelen tüm gerçekleri biliyordu.
  • Ona söyledikleri ile muhtemel bir savaşı başlattı.

Mümkün:

  • Bu savaşı tek başına vermesi mümkün değildi.
  • Onunla yeniden barışarak her şeyi unutmak mümkün değil.

İhtimal:

  • Her şeyi göze alarak son ihtimali de denemek istedi.
  • Yüksek ihtimalle bu sınavı geçerek ehliyet almaya hak kazanacak.

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Olasılık eş anlamlısı nedir? Olasılık kelimesinin eş anlamlısı
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