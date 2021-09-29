Olay eş anlamlısı nedir? Olay kelimesinin eş anlamlısı

Olay, günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız kelimelerden biridir. Ev ve iş hayatımızda oluşabilecek her durum bir olaydır. Olayı farklı eş anlamlı kelimelerle de tabir edebiliriz. Bunlardan biri olayın eş anlamlısı olan vaka kelimesidir.

OLAY EŞ ANLAMLISI

Genel olarak, ortaya çıkan, olup biten şey ya da durum; dikkati çeken ya da çekebilecek olan her türlü oluşuma olay denir. Olay kelimesinin en bilindik eş anlamlıları ise hadise ve vakadır.

OLAY KELİMESİ İÇİN ÖRNEKLER

Örnek cümle:

"(Bu olay, hepimizi çok yıprattı.)"

Bu cümlede olay, hadise, vaka anlamında kullanılmıştır.

OLAY KELİMESİ İLE İLGİLİ BENZER SÖZCÜKLER

Olay kelimesinin birden çok farklı eş anlama sahip olduğundan bahsetmiştik. İşte olay kelimesi ile benzer anlamı taşıyan kelimeler: