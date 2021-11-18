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Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:07

Olay eş anlamlısı nedir? Olay kelimesinin eş anlamlısı

Olay eş anlamlısı nedir? Olay kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede yer alan ve günlük hayatın vazgeçilmez kelimelerinden biri olan olay kelimesinin kökeni, anlamı ve eş anlamlı kelimeleri kişiler tarafından merak konusudur. Kişiler özellikle ikili diyalogları arasında kurdukları cümleler ile dikkat çekmek ve ilgi çekmek isterler. Bu yüzden de kelime dağarcıklarını zenginleştirirler. Bunu yapmanın en kolay yolu da kelimelerin eş anlamlılarını bilmektir. Sizler için hazırladığımız yazımızda Olay eş anlamlısı nedir? Olay kelimesinin eş anlamlısı hakkında bilinmesi gerekenleri bulabilirsiniz.

Kişiler cümle içerisinde kullandıkları kelimelerin anlamlarını ve eş anlamlarını merak edebilir. Bu yüzden kelimeler hakkında detaylı araştırmaya ihtiyaç duyarlar. Anlamı merak edilen kelimelerden biri de olay kelimesidir. Olay eş anlamlısı nedir? Olay kelimesinin eş anlamlısı hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.

Olay kelimesinin anlamı

Olay kelimesinin iki farklı anlamı vardır. Bunlardan biri bir olgu olarak geçen ya da yer alan şeydir. Bir diğer tanım ise ilgi çeken ya da çekebilecek olan eylemlerdir. Bu iki tanımı karşılayan olay kelimesinin günlük hayat içerisinde de kullanımı çok yaygındır. Arapça havadis kelimesinden türetilen ve günümüzde olay olarak kullanılan bu kelime eylemleri tanımlar.

Olay kelimesinin eş anlamlısı

Olay kelimesinin iki farkı eş anlamlı kullanımı vardır. Bunlardan biri vaka diğeri de havadistir. Olay kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olsa da eş anlamlı kelimeleri Arapça kökenlidir. Bu iki kelime de günlük hayat içerisinde sıklıkla kullanılan kelimeler olarak karşımıza çıkar. Yazılışları birbirinden tamamen zıt olan bu kelimelerin anlamları ise olay kelimesini bire bir karşılar. Bu yüzden kişiler cümle içerisinde olay kelimesi yerine vaka ve havadis kelimesini kullanırsa cümlede yanlış bir ifadeye sebep olmaz.

Olay kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

İlgi çeken ya da çekebilecek olan tüm eylemler olarak tanımlanan olay kelimesi ile ilgili doğru cümle kurulumu aşağıdaki gibidir:

  • Polis olay yerine giderek müdahalede bulundu.
  • Olaylar aniden gelişince ortalık karıştı.
  • Bundan sonra etrafında gerçekleşen olaylardan uzak duracağını söyledi.

Olay kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Olay kelimesinin eş anlamları olan vaka ve havadis kelimesi Arapça kökenli olsa da günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Vaka ve havadis eş anlamlıları ile ilgili kurulabilecek cümleler şu şekildedir:

  • Konuyla ilgili son havadisleri hızlıca arkadaşlarına aktardı.
  • Tüm vakaları inceledikten sonra dosyaları memura teslim etti.
  • Kötü havadisler her zaman hızlı yayılır.

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