Oldu Bitti Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Oldubitti Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede birçok kelime grubu, halk arasında sık kullanıldıkça birleşik ya da ayrı yazılma eğilimi gösterebilir. Bunun sebebi, kelimenin söyleniş tarzı ve zaman içinde kazandığı yeni anlam katmanlarıdır. Birleşik kelimeler zaman içinde dilbilgisi kurallarına göre değişiklik gösterebilir ve bu nedenle bazı kelimelerin yazımı konusunda kararsızlık yaşanabilir. Oldu bitti nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi sorular yazım hatalarından kaçmak için sorulmaktadır.

Oldu Bitti Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "oldubitti" kelimesi bitişik yazılmalıdır. "Oldu bitti" şeklindeki ayrı yazım hatalı kabul edilmektedir.

Bu kelimenin bitişik yazılmasının temel sebebi, tek bir kavram haline gelerek deyimleşmiş bir birleşik kelime olmasıdır. "Oldu" kelimesi bir olayın gerçekleştiğini, "bitti" kelimesi ise bu olayın tamamlandığını ifade eder. Ancak, bu kelimeler zamanla bir araya gelerek yeni bir anlam kazanmış ve "bir şeyin hızlıca olup bitmesi" anlamında birleşik yazılmaya başlanmıştır.

TDK'ye Göre Oldubitti Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "Oldubitti" kelimesi doğru yazılışıdır. "Oldu bitti" şeklindeki kullanım ise hatalı kabul edilmektedir.

Dilbilgisi kurallarına göre, zaman içinde kalıplaşarak tek bir kavram haline gelen kelimeler birleşik yazılır. "Oldubitti" kelimesi de bu kurala uyduğu için her zaman bitişik yazılmalıdır. Ayrı yazıldığında, kelimenin vurgusu değişebilir ve yanlış bir kullanım ortaya çıkabilir.