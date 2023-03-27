Oldum Olası Nasıl Yazılır? TDK Oldumolası Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçemizde çok sayıda sözcük bulunmakla birlikte çoğunun anlamı da bilinmemektedir. Manası bilinmeyen kelimelerde daha sık yazım hatası yapılmaktadır. Dilimizde bulunan bazı kelimelerin ayrı yazılması gerekirken bazılarının birleşik yazılması gerekir. Bu yazımızda sizler için oldum olası nasıl yazılır, TDK olumolası doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı gibi soruların yanıtlarını araştırdık.

Oldum Olası Nasıl Yazılır?

Oldum olası kelimesi ayrı mı yoksa birleşik mi yazılır diye merak edilen sözcüklerden biridir. Gerek günlük konuşma dilinde gerekse yazılı iletişimlerde en sık yazım yanlışı yapılan sözcüklerden biri oldum olası kelimesidir. TDK'ya göre bu sözcük, "eskiden beri" veya "kendimi bildim bileli" manalarını taşımaktadır. Bu kelime cümle içerisinde zarf haliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre oldum olası sözcüğünün doğru yazılışı şu şekildedir:

Oldum olası – doğru kullanım

Oldumolası – yanlış kullanım

TDK Oldumolası Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Günümüzde oldum olası sözcüğü pek çok kişi tarafından bitişik bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sözcüğün bitişik yani birleşik şekilde yazılması yanlıştır. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı "oldum olası" şeklindedir. Yani ayrı bir şekilde yazılmalıdır. Sözcüklerin yazımıyla ilgili şüpheye düşüldüğünde yazım kılavuzu açısından en güvenilir kaynak olarak bilinen TDK sözlüğüne bakılmalıdır. Bu sözlüğe bakarak sözcüklerin doğru yazımını öğrenmek mümkündür. Oldum olası kelimesinin doğru yazımıyla ilgili birkaç örnek cümle vermemiz gerekirse: