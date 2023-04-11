Ölen Kişiye Ne Denir? Hukukta ve İslamda Ölen Biri İçin Kullanılan İfadeler Nelerdir?

Ölen kişiye ne denir konusunu araştırmak için çok sayıda kaynaktan istifade edebilirsiniz. Söz konusu inceleme hukuk açısından da çok önemlidir. Hukukta ölen kişiye ne denir konusunun da hukuk kaynaklarından incelenmesi gerekir. İslamda ölen birine ne denir sorusunun cevabı halk arasında da cevabı bilinen bir konudur. Bu ifadeler ülkemizdeki yörelere göre de değişiklik gösterebilir. Dinimizde vefat eden için kullanılan ifadeler yazımızın devamında.

Ölen Kişiye Ne Denir?

Ölen kişiler için farklı ifadeler kullanılabilir. Söz konusu ifadelerin başında "ölü, mefta, merhum" gibi tabirler gelir. Ölen kişi erkek ise merhum, kadın ise de merhume olarak isimlendirilir. Ölen kişinin yakınlarına da "başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin" gibi temennilerde bulunulur. Kişinin öldüğünü ifade etmek için de "öldü, vefat etti" gibi ifadeler kullanılır. Bu kelimelerin karşı tarafa nahoş geldiği düşünülürse "Hakka yürüdü" gibi ifadelerin kullanılması da uygun olabilir.

Hukukta Ölen Kişiye Ne Denir?

Hukukta ölen kişiler için farklı bir tabir kullanılır. Hukuk literatüründe ölen kişi "müteveffa" olarak adlandırılır. Müteveffa aynı zamanda ölümünden sonra mirası kalan kişi olarak da tanımlanır. Söz konusu ifade aynı zamanda ölen kişiye de saygının ifadesidir. İslam terminolojisinde ise ölmüş bir kişi için "meyyit" tabiri kullanılır. Cenaze namazı kılınmadan önce de "meyyit kişi niyetine" ya da "er/hatun kişi niyetine" şeklinde niyet edilir.