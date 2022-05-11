Oligarşi Nedir? Tarihte Oligarşi İle Yönetilen Devletler Ve Ülkeler Hangileri?

Çok sayıda ülkede resmi hükümetlerin arka planda söz sahibi kişiler olduğu ifade edilir. Bu her ne kadar ispatlanmasa da çok sayıda insan kabul etmektedir. Oligarşi nedir, Oligarşi ile yönetilen ülkeler hangileridir soruları çok fazla merak edilir. Bu anlamda yazımızda gerekli olan detayları hemen bulmanız söz konusu olacaktır.

Oligarşi Nedir?

Oligarşi nedir tarih tam olarak algılamak için öncelikle ilk izlerini, çeşitli yöntem biçimlerinin temellerinde atıldığı Antik Yunan'da aramak söz konusudur. Bu dönemde soylular her daim üstünlük yarışına girer. Asil soydan gelen kişiler, az servete sahip olan diğer soyluları dışlar. Demokratik yönetim şekillerinin M.Ö 5. Yüzyılda ortaya çıkması, oligarşinin yok olmasına neden olamamıştır. Oligarşi yöntemim şekline sahip olan ülkelerden biri olan Korint, Mitolojiye göre Corinthos tarafından kurulmuştur. M.Ö. 700 sene boyunca Bacchiad Dor klanı hükmüne devam etmiştir.

Oligarşi ne demek sorusu yönetim sisteminin küçük bir grubun elinde olması olarak yanıtlanabilir. Bir yöntemim şekli olmasının yanında çok sayıda insan tarafından da merak edilir. Ayrıcalıklı ve küçük grup tarafından yönetim elde tutulur. Bu yönetim şeklinde gruplar despot olarak yönetimi elinde tutar. Fransızcadan dilimize geçmiştir. Oligo, Yunan dilinde az anlamına gelir. Arkhein ise yönetmek anlamına gelmektedir.

Oligarşi Özellikleri Nedir?

Oligarşi, Oligarşik sistemi meydana getirir. Bu sistemde yer alan yöneticiler oligark olarak bilinmektedir. Tek bir grup tarafından hüküm sürülür. Devletin sadece yöntemim kademelerinde değil tüm kadrolarda bu grup söz sahibidir. Sistemde halk etkin değildir. Bu nedenle oligarşi sisteminde üst kademe yer alan kişiler çok fazla ayrıcalıktan yararlanır.

Osmanlı Devletinde oligarşiden bahsetmek söz konusu değildir. Monarşik bir sistem ile yönetilen Omanlı Devletinde tek kişinin egemenliği söz konusudur. Oligarşik sistem ise grubun egemen olması anlamına gelir. Cumhuriyet ilanı ile birlikte demokratik sisteme geçilmiştir. Günümüzde ayrıcalıklı grupların yönetime dahil olması söz konusu değildir.