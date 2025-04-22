Olimpik Havuz Ölçüleri - Yarı ve Tam Olimpik Havuz Kaç Metre, Derinliği Ne Kadar?

Olimpik havuzlar, adını Olimpiyat Oyunları'ndan alır ve uluslararası yüzme yarışmaları için özel olarak tasarlanmış, belirli standartlara sahip yüzme havuzlarıdır. Olimpik havuz ölçüleri birçok disiplinde kullanılır, yüzücüler için en iyi performansı sağlamaya yönelik olarak inşa edilir. Yarı ve tam olimpik havuz kaç metre, derinliği ne kadar gibi konulara açıklık getirirsek bir havuzun olimpik sayılabilmesi için uzunluk, genişlik, derinlik, sıcak gibi birçok teknik detayın standartlarına uygun olması gerekir.

Olimpik Havuz Ölçüleri

Tam olimpik havuzlar 50 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindedir. Bu ölçüler sayesinde toplam yüzey alanı 1250 metrekareyi bulur. Derinliği ise minimum 2 metre olmakla birlikte genellikle 2.2 ile 3 metre arasında tercih edilir. Bu derinlik, dalga etkisini azaltarak yüzücülerin performansını artırmaya yardımcı olur.

Olimpik havuzlarda 8 ile 10 arasında kulvar bulunur ve her bir kulvar 2.5 metre genişliğindedir. Su sıcaklığı ise yarışma sırasında 25 ila 28 derece arasında sabit tutulmalıdır. Bu sıcaklık, yüzücülerin hem konforunu hem de performansını destekler.

Yarı olimpik havuzlar, adından da anlaşılacağı gibi tam olimpik havuzun yarı boyutlarında olan yüzme havuzlarıdır. Bu havuzlar 25 metre uzunluğunda ve genellikle 12.5 veya 15 metre genişliğindedir. Kulvar sayısı 5 ila 6 arasında değişir ve her kulvar yaklaşık 2.5 metre genişliğindedir. Yüzey alanı 312.5 ila 375 metrekare arasında değişir.

Yarı olimpik havuzların derinliği genellikle 1.4 ile 2 metre arasında olur. Bu havuzlar daha çok yüzme eğitimi, antrenmanlar, amatör yarışmalar ve yüzme kursları için tercih edilir. Otellerde, belediye tesislerinde, okullarda ve özel spor salonlarında sıkça kullanılırlar. Tam olimpik havuzlara göre daha düşük maliyetli olmaları, inşa edilmelerini kolaylaştırır.

Yarı ve Tam Olimpik Havuz Kaç Metre, Derinliği Ne Kadar?

Tam Olimpik Havuzun Teknik Özellikleri

Uzunluk: 50 metre

Genişlik: 25 metre

Derinlik: Minimum 2 metre (ideal: 2.2 – 3 metre)

Kulvar Sayısı: 8 ila 10 (her kulvar 2.5 metre genişliğinde)

Toplam Yüzey Alanı: 1.250 metrekare

Su Sıcaklığı: 25°C – 28°C arası

Kullanım Alanı: Uluslararası yarışmalar, milli takım kampları, üniversite ve büyük spor kompleksleri

Yarı Olimpik Havuzun Teknik Özellikleri