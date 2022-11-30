Ölü Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Ölü Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçede kelimelerin belirli anlam biçimleri bulunmaktadır. Ölü kelimesinin mecaz ve argo kullanımları bulunmaktadır. Bu da ölü kelimesinin halk ağzında oldukça fazla kullanıldığının kanıtıdır. Bunun haricinde ölü kelimesinin zıt anlamlıları da halk ağzında çok sık kullanılmaktadır.

Ölü Kelimesinin Anlamı Nedir?

Ölü kelimesinin kullanımlarını öğrendikten sonra anlam ilişkilerini çözümlemek daha kolaydır. Bu nedenle ölü kelimesinin anlamlarının iyi kavranması gereklidir. Bu bağlamda ölü kelimesinin anlamları şöyledir:

(canlı için) yaşamı sona ermiş bulunan, artık yaşamıyor olan.

Ölmüş insan.

Işık vermeyen, sönük, güçsüz.(mecaz anlam)

(ad tamlamalarında belirtilen durumunda) leş.

Canlılığı olmayan, çok durgun, hareketsiz, cansız, neşesiz.(mecaz anlam)

Hileli zar ya da iskambil kâğıdı.(argo)

Ardı ardına sorup duran birine kes şu sorularını artık, ağzımdan kötü bir söz çıkacak şimdi! Anlamında söylenir.

Olumsuz öfke anlatımı olarak yok daha neler! Canın cehenneme! Anlamlarında kullanılır.(halk ağzından)

Ölü kelimesinin kullanımlarına örnekler ise şöyledir:

Ben ölü yıkamak için o kadar cesaretli biri değilim.

Yol kenarında ölü olarak bulduğumuz bir hayvanı güzelce gömdük.

Ölü Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Ölü kelimesinin birden fazla zıt anlamlısı bulunmaktadır. Bu da bize ölü kelimesinin çok kapsamlı bir kelime olduğu ve halk ağzında çok sık kullanıldığını gösterir. Buna göre ölü kelimesinin zıt anlamlıları ''diri, sağ, canlı'' kelimeleridir.

Ölü Kelimesine Benzer Kelimeler

Ölü kelimesi pek çok kelimeyle etkileşim halindedir. Bu nedenle birçok kelimeye benzemektedir. Ölü kelimesine benzeyen bu kelimeler şöyledir: