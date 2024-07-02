Olvido Şiiri Sözleri - Ahmet Muhip Dıranas Olvido Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına kıymetli yazarlar kazandırmış bir dönemdir. Ahmet Muhip Dıranas da bu kıymetli isimlerden biridir. Kendisi sesin ve ahengin şairi olarak bilinen Dıranas; aşk, tabiat ve ölüm hakkında çeşitli şiirler kaleme almıştır. Olvido şiiri ise sanatını ifade eden en güzel şiirlerden biridir. Ahmet Muhip Dıranas Olvido şiiri sözleri, açıklaması ve incelemesi konuları şairi daha yakından tanımanıza yardımcı olacaktır.

Olvido

Hoyrattır bu akşamüstüler daima.

Gün saltanatıyla gitti mi bir defa

Yalnızlığımızla doldurup her yeri

Bir renk çığlığı içinde bahçemizden,

Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan

Lavanta çiçeği kokan kederleri;

Hoyrattır bu akşamüstüler daima.

Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar

Unutuşun o tunç kapısını zorlar

Ve ruh, atılan oklarla delik deşik;

İşte, doğduğun eski evdesin birden

Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven,

Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik

Ve cümle yitikler, mağlûplar, mahzunlar...

Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir

Kağıtlarda yarım bırakılmış şiir;

İnsan, yağmur kokan bir sabaha karşı

Hatırlar bir gün bir camı açtığını,

Duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu,

Çöküp peynir ekmek yediği bir taşı...

Bütün bunlar aşkın güzelliğiyledir.

Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla

Halay çeken kızlar misali kolkola.

Ya sizler! ey geçmiş zaman etekleri,

İhtiyaç ağaçlı, kuytu bahçelerden

Ayışığı gibi sürüklenip giden;

Geceye bırakıp yorgun erkekleri

Salınan etekler fısıltıyla, nazla.

Ebedi âşığın dönüşünü bekler

Yalan yeminlerin tanığı çiçekler

Artık olmayacak baharlar içinde.

Ey, ömrün en güzel türküsü aldanış!

Aldan, geçmiş olsa bile ümitsiz kış;

Her garipsi ayak izi kar içinde

Dönmeyen âşığın serptiği çiçekler.

Ya sen! ey sen! Esen dallar arasından

Bir parıltı gibi görünüp kaybolan

Ne istersin benden akşam saatinde?

Bir gülüşü olsun görülmemiş kadın,

Nasıl ölümsüzsün aynasında aşkın;

Hatıraların bu uyanma vaktinde

Sensin hep, sen, esen dallar arasından.

Ey unutuş! kapat artık pencereni,

Çoktan derinliğine çekmiş deniz beni;

Çıkmaz artık sular altından o dünya.

Bir duman yükselir gibidir kederden

Macerası çoktan bitmiş o şeylerden.

Amansız gecenle yayıl dört yanıma

Ey unutuş! kurtar bu gamlardan beni.

Ahmet Muhip DRANAS

Ahmet Muhip Dıranas Olvido Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

"Olvido" şiiri, şairin silinmeye yüz tutmuş anılarını ifade etmektedir. Kelime anlamıyla da Olvido kelimesi İspanyolca "unutuş" anlamına gelmekte ve şiiri desteklemektedir. Gün batımının huzurunda ve karanlığın çöküşüyle birlikte, şair geçmişte yaşadığı anıları yeniden canlandırmaktadır. Bu anılar, kimi zaman tatlı bir hayal, kimi zaman ise yürek burkan hatıralar olarak ortaya çıkar ve şairi duygusal bir karmaşaya sürüklemektedir. Bahsedilen duygu yoğunluğu, şiirin temel yapısını ve ana temasını şekillendirmektedir.

"Hoyrattır bu akşamüstüler daima. Gün saltanatıyla gitti mi bir defa, Yalnızlığımızla doldurup her yeri, Bir renk çığlığı içinde bahçemizden, Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan…"sözleriyle akşamüstünün, günün sonu ve gecenin başlangıcı olarak, unutulmuş ya da bastırılmış anıların su yüzüne çıkmasına vesile olduğunu gösterir.

Şiirde, geçmişe dair duyulan pişmanlıklar ve melankoli yoğun bir şekilde hissedilir. Pişmanlıklar, "unutuşun tunç kapısını zorlayan dalgalar" gibi şairin ruhunu kuşatır. Bu, bireyin geçmişiyle hesaplaşma anıdır.

Aşkın ve aldanışın güzelliği, şiirde önemli bir yer tutar. Şair, geçmiş aşkları hatırlarken, bu aşkların getirdiği mutluluk ve acıyı birlikte yaşar. Aşk, hem ebedi bir güzellik hem de aldanış olarak betimlenir.

Şiirde kullanılan imgeler de oldukça zengindir. Akşamüstü ve gece, unutulmuş anıların ve pişmanlıkların ortaya çıktığı zaman dilimleri olarak kullanılır. Şairin doğduğu eski eve dönüşü, geçmiş hatıralarına ve çocukluğun masumiyetine bir yolculuğu simgelemektedir. İhtiyar ağaçlar ve kuytu bahçeler şiirde, geçmişin tanıkları olarak betimlenir. Doğa unsurları, geçmiş zamanın izlerini ve anılarını saklamaktadır.

Ahmet Muhip Dıranas'ın dili ise son derece lirik ve akıcıdır. Ahmet Muhip Dıranas'ın unutulmuş anıları ve pişmanlıkları duygusal yoğunlukla ele aldığı, etkileyici bir eserdir.