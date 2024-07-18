Olympos Antik Kenti Nerede, Nasıl Gidilir? Olimpos Antik Kenti Hikayesi, Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Tarihi milattan önce ikinci yüzyıla kadar uzanan Olympos Antik Kenti, deniz kenarında yer almasıyla da dikkat çeker ve tarihi yapılarının yanı sıra plajıyla da ziyaretçilerini büyüler. Olympos Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? sorularını doğayla iç içe bir yolculuğa çıkmak isteyenler için cevapladık. Ayrıca Olimpos Antik Kenti hikayesi, giriş ücreti ve yol tarifi hakkında bilgi sahibi olmayı arzu edenlere de güzel haberlerimiz var.

Olympos Antik Kenti'nin Tarihi

Olympos Antik Kenti, Likya Uygarlığının önemli yerleşimlerinden biridir ve Likya yolu üzerinde yer alır. Eski Yunancada "ulu dağ" ya da "yüksek dağ" anlamına gelen Olympos ismini alan kentin etrafında yüksek tepeler bulunur. Ayrıca bu kent çok fazla korsan akınına uğradığı için "korsanlar şehri" adıyla da anılır. "Tanrılar şehri" ve "sönmeyen ateşin kenti" olarak da isimlendirilen Olympos'un tarihi M.Ö. İkinci yüzyıla kadar uzanır. Helenistik dönemde inşaa edilen Olympos Antik Kenti, Roma İmparatorluğu'nun da hakimiyetine girmiştir. Önemli bir liman kenti olan Olimpos tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, günümüzde de kalıntılarıyla ziyaretçilerine tarih dolu bir yolculuk sunmaktadır.

Olympos Antik Kenti'nin Özellikleri

Olympos, doğayla iç içe bir antik kent olmasıyla dikkat çeker. Bunun yanında Caretta Caretta kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan sahili nedeniyle de sit alanı kabul edilir.

Kentte denizle birleşen bir çay bulunur. Tarihi kalıntılar Olympos çayının iki yanında yer alan ormanlık alanların içinde yer alır ve ziyaretçilerine hem tarihi bir gezi hem de doğa yürüyüşü yapma imkânı sunar. Antik tiyatro, hamam, tapınak ve lahitler Olympos'un başlıca tarihi yapıları arasında yer alır. Ayrıca, kentin hemen yanında yer alan Olympos plajı da deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir duraktır. Olympos'ta konaklamak isteyenler de antik kente yürüme mesafesinde bulunan bungalov evlerde kalabilirler.

Olympos Antik Kenti Nerede?

Kumluca ile Kemer arasında yer alan Olympos Antik Kenti, Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlıdır. Antalya şehir merkezine yaklaşık 85 kilometre, Kumluca'ya 30 kilometre, Kemer'e ise 40 kilometre mesafede bulunan kente ulaşım toplu taşıma araçlarıyla sağlanabilir. Özel araçlarla da antik kente gidilebilir.

Olympos Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Antalya şehir merkezinden özel araç veya toplu taşıma ile kolayca ulaşılabilir. Antalya otogarından kalkan Kumluca otobüsleri ile Olimpos Kavşağı'na ulaşmak mümkündür. Kavşaktan da her saat başı hareket eden minibüslerle Olympos Antik Kenti'ne ulaşılabilir. Tüm bu yolculuk yaklaşık olarak iki saat alacaktır. Kendi aracıyla gelmek isteyenler Antalya – Kumluca yolu üzerinden tabelaları takip etmek yeterlidir. Ortalama bir buçuk saat sürecek yolculuğun ardından Olympos mevkiine varılır. Burası küçük bir yerleşim olduğundan Olympos Antik Kenti'ne yürüyerek kısa sürede varılabilir.

Olympos Antik Kenti'ne Giriş Ücretli mi?

Haftanın her günü sabah 08:00 ila 21:00 saatleri arasında ziyarete açık olan Olimpos Antik Kenti'ne giriş ücretlidir. Giriş ücretleri sezona ve ziyaretçilerin yaş gruplarına göre değişiklik gösterebilir. Ziyaret öncesinde güncel giriş ücretlerini kontrol etmek faydalı olacaktır. Ayrıca, müze kartı olanlar bu kartın avantajlarından yararlanabilirler.