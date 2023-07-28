Olympos Antik Kenti Nerede? Olympos Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Olympos Antik Kenti, tarihî ve arkeolojik açıdan büyük bir öneme sahip olmasının yanı sıra, doğal güzellikleri ve mitolojik bağlantılarıyla da ön plana çıkan turistik bir mekandır. Bölgeye ulaştıklarında ziyaretçilerin aklını en çok meşgul eden, Olympos Antik Kenti ne zaman inşa edildi ve hangi medeniyete ait gibi sorular oluyor. Bu yüzden tüm merak edilen cevapları Olympos Antik Kenti nerede, hangi şehirde ve Olympos Antik Kenti'ne nasıl gidilir sorularının altında topladık. İşte merak edilenler…

Olympos Antik Kenti Nerede ve Hangi Şehirde?

Türkiye'nin güneybatısında, Akdeniz kıyısında, eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Olympos Antik Kenti, tarih ve doğanın muhteşem bir birleşimidir. Likya'nın önemli liman kentlerinden biri olan Olympos, M.Ö. 2. yüzyıla kadar uzanan köklü bir tarihe sahiptir. Doğal güzellikleri, antik kalıntıları ve mitolojik bağlantılarıyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunar. Bu makalede, Olympos Antik Kenti'nin tarihini, gezilecek yerlerini, doğal güzelliklerini ve ziyaretçilere sunduğu keyifli aktiviteleri keşfedeceğiz.

Olympos Antik Kenti'nin tarihi, antik dönemlere kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Likya'nın önemli liman şehirlerinden biri olarak, antik dönemde ticaret ve denizcilik faaliyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle, Likya bölgesindeki diğer antik kentlerle yoğun bir ticaret ilişkisi kurmuştur. Olympos'un tarihi, Roma dönemine kadar uzanır ve antik döneme ait kalıntıları günümüze kadar korunmuştur. Antik kentin merkezi noktasında yer alan tiyatro, hamamlar, agora, odeon, sarnıçlar ve sur kalıntıları, ziyaretçilere tarihi bir yolculuğa çıkarma fırsatı sunar. Olympos'un tarihini keşfederken, antik dönem mimarisine ve yaşam tarzına dair önemli bilgiler elde edebilirsiniz.

Olympos, sadece tarihî kalıntılarıyla değil, aynı zamanda doğal güzellikleri ve mitolojik bağlantılarıyla da ziyaretçileri büyüleyen bir yerdir. Antik kent, Akdeniz'in eşsiz mavisiyle kucaklaşır ve ziyaretçilere benzersiz bir deniz ve sahil manzarası sunar. Olympos'un adını Yunan mitolojisindeki Olympos Dağı'ndan aldığı düşünülür. Olympos Dağı, Yunan mitolojisinde tanrıların ve tanrıçaların yaşadığı efsanevi bir yer olarak kabul edilir. Bu mitolojik bağlantılar, antik kente ayrı bir büyü ve gizem katarken, ziyaretçileri efsanelerle dolu bir dünyaya taşır.

Olympos Antik Kenti, gezginlerin tarih ve doğa ile dolu bir maceraya çıkmak için tercih ettiği önemli destinasyonlardan biridir. Antik kentteki gezilecek yerler arasında Likya dönemine ait tiyatro, antik hamamlar, agora ve odeon vardır. Bu yapılar, antik dönemin mimari ve yaşam tarzına dair önemli ipuçları sunar. Ayrıca, antik kentin surları ve sarnıçları da ziyaretçileri tarihin derinliklerine götürür. Olympos'taki bu antik kalıntıları keşfederken, antik dönemin büyülü atmosferini soluyabilir ve tarihin izlerini takip edebilirsiniz.

Olympos Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Özel Araç:

Olympos Antik Kenti'ne en kolay ve rahat ulaşım seçeneği özel araçla gitmektir. Antalya şehir merkezinden Olympos'a gitmek için, D400 Karayolu (Antalya-Kumluca yolu) üzerinden doğuya doğru seyahat etmeniz gerekir. D400 Karayolu üzerinde Olympos'a giden tabelaları takip ederek, kısa bir süre içinde antik kente ulaşabilirsiniz. Olympos, Kumluca ilçe merkezine de yakındır ve bu nedenle Kumluca'dan da kolayca ulaşım sağlanabilir.

Toplu Taşıma:

Antalya şehir merkezinden Olympos Antik Kenti'ne toplu taşıma araçlarıyla gitmek mümkündür. Antalya'da otobüsler ve minibüslerle Olympos'a ulaşmak için şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz. Antalya Otogarı'ndan kalkan minibüsler veya otobüslerle Kumluca'ya gidip, buradan Olympos'a devam edebilirsiniz. Ancak, toplu taşıma seçeneğiyle gitmek, özel araçla gitmeye göre daha uzun sürebilir.

Tur ve Gezi Organizasyonları:

Antalya ve çevresindeki tur şirketleri, Olympos Antik Kenti'ne düzenledikleri gezi ve tur programları düzenleyebilirler. Bu turlar, genellikle otel veya belirli noktalardan alınma ve antik kente rehber eşliğinde gezme imkanı sağlar. Tur ve gezi organizasyonları, Olympos'un yanı sıra diğer turistik bölgeleri de kapsayabilir, bu nedenle kapsamlı bir gezi deneyimi sunabilirler.

Aynı zamanda bir müze olan Olympos Antik Kent'inin güncel giriş ücreti 30 TL'dir. Öğrenciler, öğretmenler, müzeler çalışanlar, engelli ziyaretçiler ve 0-12 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak müzeyi gezebilirler. Ayrıca Müze kart sahipleri de müzeyi ücretsiz gezebilirler.