Ömer Bedrettin Uşaklı Kimdir? Ömer Bedrettin Uşaklı Şiirleri, Eserleri, Kitapları ve Edebi Kişiliği

Şair, siyasetçi ve bürokrat olarak bilinen sanatçı, birçok insanın merak ettiği kişilerin başında gelir. Yazdığı şiirlerle ve bulunduğu görevlerle adından sık sık bahsettiren Ömer Bedrettin Uşaklı kimdir sorusu ise birçok insanın merak konularından biridir. Şiirlerinin önemli bir bölümü Türk Müziği bestekârları tarafından bestelenen sanatçının şiirleri, kitapları, hangi şiir anlayışına mensup olduğu da araştırılan başlıca konulardan biridir. Sanatçının hayatı, sözleri, şiirleri ve daha fazlasına yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

Ömer Bedrettin Uşaklı Kimdir?

1904 Uşak doğumlu olan Ömer Bedrettin Uşaklı, İlk öğrenimini Uşak'ta, orta öğrenimini Sivas'ta tamamlayıp, 1927'de Mülkiye Mektebi'ni bitirmiştir. Mezuniyetinden sonra idari hayata atılan sanatçı, bu esnada şiirlerini de yazmaya devam etmiştir. Sivas Kadısı Ömer Efendi'nin oğlu olan Ömer Bedrettin, ilk memuriyeti olan Bursa maiyet memurluğu ile devlet hizmetine girmiştir. Bu görevinin yanı sıra, Türkçe öğretmenliği de yapmıştır. 1927'de Mülkiye Mektebi'nden (Siyasal Bilgiler Fakültesi) mezun olmuştur. Daha sonraları Anadolu'da çeşitli yerlerde kaymakamlık yapan sanatçı, babasının memuriyeti dolayısıyla bulunduğu yerlere sürekli yenilerini eklemiş, Mudanya, Manavgat, Ünye, Şavşat, Artvin ve Edremit'te bulunmuştur. Bu yerlerdeki kaymakamlık, vali vekilliği görevlerinden sonra mülkiye müfettişi olarak Anadolu'yu baştan sona dolaşmış, 1943'te Kütahya millet vekili olarak Meclis'e girmiştir. Görevi sebebiyle Anadolu'daki birçok ilde bulanan sanatçı, bu faaliyetinin kendisine tabiatı, köyleri ve köylüyü tanıttığı ve içindeki "şiir hevesini" canlandırdığını ifade etmiştir. 1943-1946 yılları arasında Kütahya milletvekili iken, verem hastalığına yakalanmıştır. Tedavi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede, 24 Şubat 1946 tarihinde henüz 42 yaşındayken vefat etmiştir.

Ömer Bedrettin Uşaklı Edebi Kişiliği Nasıldır?

Anadolu'da görev yaptığı sırada gezip gördüğü yerlerdeki izlenimleri şiirlerinin temel konusu olan sanatçı, ilk olarak 1925'te "Milli Mecmua" da çıkan şiirlerle adını duyurmuştur. Ömer Bedrettin Uşaklı' nın şiirleri daha sonrasında Hayat ve Varlık dergilerinde de yayınlanmıştır. Şiirlerinde izlenimci bir gözle algıladığı doğayı, ülke gerçeklerini ve bireysel duyarlılığını özgün bir yaklaşımla yansıtmıştır. Biçim açısından Hecenin Beş Şairi' ne yakın duran Ömer Bedrettin Uşaklı, öz yönünden onlardan ayrılır. Daha çok yurt şiiri anlayışının etkisinde olan sanatçı, gezip gördüğü yerlerdeki toplumsal sorunları ele almıştır. Eşi ile çocuğunun ölümü, ayrılık acısı gibi temaları da işlemesine sebep olmuştur. Son döneminde çağdaş Fransız şiirinden yararlanan Ömer Bedrettin Uşaklı' nın şiirlerinin önemli bir bölümü Türk Müziği bestekarları tarafından bestelenmiştir. Yıldızların Altında, Eğilmez Başın Gibi, Kapıldım Gidiyorum gibi besteler, şairin bestelenen şiirlerine örnektir. Bu besteler halk tarafından çok sevilmiş, günümüzde de dinlenilen ve sevilen besteler olmuştur. Erken ölümünden kaynaklı da şiirlerinin üzerinde yeterince durulmamıştır. Birçok edebiyatçı tarafından bugünün kuşaklarının da tanıyıp değerlendirmesi gereken önemli bir şair olduğu düşünülmektedir.

Ömer Bedrettin Uşaklı' nın Şiirleri, Eserleri ve Kitapları Nelerdir?

Doğayı izlenimci bir gözle ele alan Ömer Seyfettin Uşaklı, ülke gerçeklerini ve bireysel duygulanışları kendine has, öznel bir bakışla şiirlerinde yansıtmıştır. Dönemin "Anadolu Şairi" olarak ünlenen sanatçı eşini ve kızını kaybetmesi üzerine, şiirine hüznü ve iç duyarlılığı getirmiştir. Sarı Kız Mermerleri adlı şiir kitabını kızına adamıştır.

ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI ESERLERİ

Şiir kitapları:

Efe'nin Bayramı,

Deniz Sarhoşları, 1926 (değiştirilmiş 2. Basım, 1929).

Yayla Dumanı, 1934.

Sarı Kız Mermerleri, 1940; Yayla Dumanı-Seçme Şiirler.

Deniz Hasreti,

Veda,

Aşkımın Kini,

Bir Hançer İstiyorum,

Dağ Başında Bir Gece,

Efe'nin Müjdesi,

Engin Şarkısı

Kim Bilir?

Sevgiliye,

Sevgiliye Üç Sual,

Sılaya Giderken,

Son Dilek,

Yıldızların Altında

Munzur Dağları

Hakkında Yazılan Kitaplar

Ömer Bedrettin Uşaklı (İlhan Geçer)