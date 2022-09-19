Ömer Hayyam Kimdir? Ömer Hayyam Eserleri, Rubaileri ve Şiirleri Neler, Türk mü, Hangi Dönemde Yaşadı?

Ömer Hayyam'ın şiirleri, dünyanın farklı noktalarında dillendirilmiş büyülü ifadelerdir. Bunun yanında Ömer Hayyam'ın sözleri de dünya bakış açısına ışık tutmuştur. Bilimsel alanda yapılan çalışmalar da incelenmesi gereken dikkat çekici detaylardır. Özellikle Ömer Hayyam'ın matematiğe katkıları matematik bilimine ışık tutmuştur. Peki Ömer Hayyam kimdir, matematiğe katkıları neler? Ömer Hayyam'ın hayatı, rubaileri ve eserleri ile ilgili ayrıntılı bilgi yazımızın devamında.

Ömer Hayyam Kimdir?

Ömer Hayyam, 1039-1048 yılları 1048 yılında Horasan'a bağlı Nişabur kentinde doğmuştur. Öğrenim hayatının önemli bir kısmını da bu şehirde geçirmiştir. İran'da meşhur olan Hayyami kabilesine mensup olacağı düşünülür. Selçuklu sultanlarının özel önem verdiği Ömer Hayyam sarayda özel ilgi ve saygı görmüştür. Fakat devlet görevinde bulunmak istemeyen Ömer Hayyam, belli bir süre sonra saraydan ayrılmıştır. Bu dönemden sonra Buhara, Semerkant, İsfahan ve Belh bölgelerinde yer alan bilim ve sanat merkezlerini dolaşmaya başlamıştır. Semerkant'ta bulunduğu süre içerisinde Ebu Tahir isimli bir memurun himayesine girmiştir.

Ömer Hayyam, İbn-i Sina yolunda ilerlemiş bir âlim ve filozoftur. Özellikle geometri, cebir, fizik, astronomi ve tıp alanında çalışmalar yapmıştır. Bunun yanında müzikle de uğraşan Ömer Hayyam, adını ölümsüzleştirecek olan rubaileri de kaleme almıştır.

Ömer Hayyam'ın hafızasının son derece kuvvetli olduğu, bu nedenle tarih, fıkıh ve kıraat sahalarında önemli malumatının bulunduğu rivayet edilir. Tıp, riyaziye ve buna benzer akli ilimlerde de eşsiz bir birikime sahip olduğu da söylenir. Söz konusu şahıs, Doğu ve Batı'nın en çok hayranlık duyulan şairidir. 1892 yılında Londra'da Ömer Hayyam adına bir kulüp kurulmuştur. 1970 yılında ise ay üzerinde bulunan bir kratere ve 1980 yılında yeni keşfedilen bir kuyruklu yıldıza adı verilmiştir.

Ömer Hayyam Eserleri Nelerdir?

Ömer Hayyam, yukarıda sayılan alanlarda önemli eserlere imza atmıştır. En önemli eseri, cebir alanında yazılmış olan "cebir risalesi" adlı kitabıdır. Bunun yanında astronomi, tıp, geometri alanlarında da yazılmış önemli eserleri mevcuttur.

Ömer Hayyam 1133 yılında, 85 yaşında iken ölmüştür. Ölüm nedeni ile ilgili tarih kitaplarında herhangi bir bilgi yoktur. Yaptığı çalışmalarla birçok bilim alanına ışık tutmuş olan Ömer Hayyam'ın Türk olup olmadığı yönünde de farklı görüşler vardır. Fakat Ömer Hayyam'ın İranlı bir kabileden geldiği düşünüldüğünde Türk olduğunu söylemek mümkün değildir.