OMÜ 48 yılı geride bıraktı

1975 yılında kurulan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türkiye'nin en köklü devlet üniversiteleri arasında yer alıyor. Bölge üniversitesi olarak kurulan ve misyonuna uygun olarak 48 yılı geride bırakan üniversite, bireylerin ve toplumun yararına yenilikler kazandırmak için Türkiye'nin en güçlü araştırma ve öğretim kurumlarından biri olarak dikkat çekiyor. Adını Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapuru ile Samsun'a ayak bastığı "19 Mayıs 1919" tarihinden alan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, köklü geçmişi ve zengin akademik birikimiyle Türkiye'nin öncü eğitim kurumları arasında yer alıyor. Üniversite bünyesinde 20 fakülte, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 1 konservatuvar ve 28 uygulama araştırma merkezi bulunuyor.120 ülkeden gelen toplam 5 bin 500 uluslararası öğrenci sayısı ile küresel bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde, 560'ı Profesör, 280'i Doçent, 383'ü Dr. Öğretim Üyesi, 899'u Araştırma Görevlisi, 380'i Öğretim Görevlisi olmak üzere toplamda 2 bin 502 akademik personel bulunuyor. Öğrenci topluluklarını destekleyen üniversitemizde, kültür, sanat, spor, düşünce ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunan 112 öğrenci topluluğu faaliyet gösteriyor.YÖKAK tarafından Türkiye'de yükseköğretim alanında uygulanan 'Kurumsal Akreditasyon Programı' kapsamında OMÜ kurumsal akreditasyon kararı onaylandı. 18 bölümü akredite olan üniversitemizde, 12 bölümün daha akreditasyon başvurusu ile kalite kültürü yaygınlaşmaya devam ediyor.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'na göre Türkiye'de faaliyet gösteren tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında en çok yabancı uyruklu öğrenci alan üniversiteler arasına girdi. OMÜ, yabancı uyruklu öğrenci sayısını 2021'de 4 bin 635'e çıkararak bu alanda Türkiye beşincisi oldu.