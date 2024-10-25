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Giriş Tarihi: 25.10.2024 09:47 Son Güncelleme: 25.10.2024 09:48

OMÜ Bölümleri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Hangi Bölümler ve Fakülteler Var?

Türkiye’nin köklü üniversitelerinden biri olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 1975 yılında Samsun’da kurulmuştur. Hem öğrenci adayları hem de kariyer planlaması yapanlar bu üniversitede hangi bölümlerin bulunduğunu merak etmektedir. OMÜ bölümleri hakkında bilgi almak için Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde hangi bölümler ve fakülteler var sorusu sorulabilir.

OMÜ Bölümleri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Hangi Bölümler ve Fakülteler Var?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Karadeniz bölgesinin Samsun ilinde yer alan, köklü geçmişi ve geniş akademik olanaklarıyla dikkat çeken bir eğitim kurumudur. Yeni yerleşecek öğrenciler de bu üniversiteyi tercih listesinde bulundurmayı düşünebilir. OMÜ bölümleri hakkında bilgi almak için Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde hangi bölümler ve fakülteler var sorusuna cevap aranabilir.

OMÜ Bölümleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), geniş bir fakülte ve bölüm yelpazesiyle öğrencilere çeşitli akademik alanlarda eğitim fırsatları sunmaktadır. OMÜ'nün fakülteleri, sosyal bilimlerden mühendisliğe, tıptan güzel sanatlara kadar geniş bir spektrumda bölümleri içermektedir.

Üniversitenin en prestijli birimlerinden biri olan Tıp Fakültesi, modern hastaneler ve laboratuvarlarla donatılmış, öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı tıp eğitimi sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri de sağlık ve hayvan sağlığı alanlarında uzmanlar yetiştirmekte olup, bu fakülteler geleceğin diş hekimleri ve veterinerlerini modern kliniklerde uygulamalı eğitimlerle donatmaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi ise, hem fen bilimleri hem de sosyal bilimler alanında geniş bir yelpazeye sahip olup, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik gibi bölümlerle fen bilimlerinde derinlemesine bir eğitim verirken, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Felsefe, Psikoloji ve Sosyoloji gibi bölümleriyle de sosyal bilimlerde önemli bir akademik birikim sunmaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi ise, hem fen bilimleri hem de sosyal bilimler alanında geniş bir yelpazeye sahip olup, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik gibi bölümlerle fen bilimlerinde derinlemesine bir eğitim verirken, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Felsefe, Psikoloji ve Sosyoloji gibi bölümleriyle de sosyal bilimlerde önemli bir akademik birikim sunmaktadır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Hangi Bölümler ve Fakülteler Var?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), çeşitli fakülteleri ve bölümleriyle geniş bir akademik yelpazeye sahiptir. İşte OMÜ'deki başlıca fakülteler ve bölümler:

1. Tıp Fakültesi

  • Tıp

2. Diş Hekimliği Fakültesi

  • Diş Hekimliği

3. Veteriner Fakültesi

  • Veterinerlik

4. Mühendislik Fakültesi

  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • İnşaat Mühendisliği
  • Makine Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği
  • Çevre Mühendisliği
  • Gıda Mühendisliği
  • Jeoloji Mühendisliği
  • Kimya Mühendisliği
  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

5. Fen-Edebiyat Fakültesi

  • Fizik
  • Kimya
  • Biyoloji
  • Matematik
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Tarih
  • Felsefe
  • Psikoloji
  • Sosyoloji
  • Arkeoloji

6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)

  • İktisat
  • İşletme
  • Maliye
  • Uluslararası İlişkiler
  • Kamu Yönetimi

7. Eğitim Fakültesi

  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
  • Sınıf Öğretmenliği
  • Fen Bilgisi Öğretmenliği
  • Türkçe Öğretmenliği
  • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
  • İlköğretim Matematik Öğretmenliği
  • Okul Öncesi Öğretmenliği
  • İngilizce Öğretmenliği
  • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

8. Ziraat Fakültesi

  • Tarla Bitkileri
  • Bahçe Bitkileri
  • Zootekni
  • Bitki Koruma
  • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
  • Tarım Makineleri ve Teknolojileri
  • Tarım Ekonomisi

9. Güzel Sanatlar Fakültesi

  • Resim
  • Grafik Tasarım
  • Heykel
  • Seramik

10. Hukuk Fakültesi

  • Hukuk

11. İlahiyat Fakültesi

  • İlahiyat

12. Sağlık Bilimleri Fakültesi

  • Hemşirelik
  • Ebelik
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  • Beslenme ve Diyetetik

13. İletişim Fakültesi

  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  • Gazetecilik
  • Radyo, Televizyon ve Sinema

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OMÜ Bölümleri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Hangi Bölümler ve Fakülteler Var?
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