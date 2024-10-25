OMÜ Bölümleri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Hangi Bölümler ve Fakülteler Var?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Karadeniz bölgesinin Samsun ilinde yer alan, köklü geçmişi ve geniş akademik olanaklarıyla dikkat çeken bir eğitim kurumudur. Yeni yerleşecek öğrenciler de bu üniversiteyi tercih listesinde bulundurmayı düşünebilir. OMÜ bölümleri hakkında bilgi almak için Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde hangi bölümler ve fakülteler var sorusuna cevap aranabilir.

OMÜ Bölümleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), geniş bir fakülte ve bölüm yelpazesiyle öğrencilere çeşitli akademik alanlarda eğitim fırsatları sunmaktadır. OMÜ'nün fakülteleri, sosyal bilimlerden mühendisliğe, tıptan güzel sanatlara kadar geniş bir spektrumda bölümleri içermektedir.

Üniversitenin en prestijli birimlerinden biri olan Tıp Fakültesi, modern hastaneler ve laboratuvarlarla donatılmış, öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı tıp eğitimi sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri de sağlık ve hayvan sağlığı alanlarında uzmanlar yetiştirmekte olup, bu fakülteler geleceğin diş hekimleri ve veterinerlerini modern kliniklerde uygulamalı eğitimlerle donatmaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi ise, hem fen bilimleri hem de sosyal bilimler alanında geniş bir yelpazeye sahip olup, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik gibi bölümlerle fen bilimlerinde derinlemesine bir eğitim verirken, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Felsefe, Psikoloji ve Sosyoloji gibi bölümleriyle de sosyal bilimlerde önemli bir akademik birikim sunmaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi ise, hem fen bilimleri hem de sosyal bilimler alanında geniş bir yelpazeye sahip olup, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik gibi bölümlerle fen bilimlerinde derinlemesine bir eğitim verirken, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Felsefe, Psikoloji ve Sosyoloji gibi bölümleriyle de sosyal bilimlerde önemli bir akademik birikim sunmaktadır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Hangi Bölümler ve Fakülteler Var?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), çeşitli fakülteleri ve bölümleriyle geniş bir akademik yelpazeye sahiptir. İşte OMÜ'deki başlıca fakülteler ve bölümler:

1. Tıp Fakültesi

Tıp

2. Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği

3. Veteriner Fakültesi

Veterinerlik

4. Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

5. Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Kimya

Biyoloji

Matematik

Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih

Felsefe

Psikoloji

Sosyoloji

Arkeoloji

6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)

İktisat

İşletme

Maliye

Uluslararası İlişkiler

Kamu Yönetimi

7. Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sınıf Öğretmenliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

8. Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Zootekni

Bitki Koruma

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Tarım Makineleri ve Teknolojileri

Tarım Ekonomisi

9. Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Grafik Tasarım

Heykel

Seramik

10. Hukuk Fakültesi

Hukuk

11. İlahiyat Fakültesi

İlahiyat

12. Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Ebelik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Beslenme ve Diyetetik

13. İletişim Fakültesi