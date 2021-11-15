Günlük hayat içerisinde pek çok kelime okur ve duyarız. Bu kelimelerin ne anlama geldiği ve nasıl kullanılması gerektiği ise merak konusudur. Ömür kelimesi de anlamı merak edilen kelimelerin başında gelir. Kişiler bu kelimenin doğru kullanımı hakkında sosyal medya üzerinden ya da sözlüklerden araştırma yapar. Peki Ömür eş anlamlısı nedir? Ömür kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili doğru cümle kurulumu nasıl olmalıdır. İşte merak edilen tüm detaylar.

Ömür kelimesinin anlamı

Türkçe dili, geçmiş tarihlerden bu yana farklı topluluklar ile girdiği ilişkilerden dolayı farklı kelimeleri dağarcığına katmıştır. Bu kelimelerden biri de ömür kelimesidir. Ömür kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapçadan dilimize geçe ömür kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'na göre yaşamdır. Bir kişinin doğumdan ölüme kadar olan geçirdiği süre olarak da tanımlanabilir.

Ömür kelimesinin eş anlamlısı

Bir kişinin doğumdan ölüme kadar olan geçirdiği süre olarak tanımlanan ömür kelimesi yaşamı ifade eder. Bu kelimeyi cümle içerisinde kullanmak istemeyen kişiler eş anlamlı kelimelerini kullanmayı isteyebilir. Bu yüzden ömür kelimesi yerine varlık, hayat ve yaşam kelimeleri kullanılabilir. Bu kelimeler görüldüğü üzere farklı yazılsa da aynı anlamı taşır. Aynı zamanda kişiler ömür kelimesi yerine bu eş anlamlı kelimeleri kullanarak sözcük dağarcıklarını da zenginleştirir.

Ömür kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Doğum ile ölüm arasında geçen süre olarak tanımlanan ömür kelimesiyle ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

Ömür dediğin şey su gibi akıp geçiyor.

Seyirlik değil ömürlük bir ilişki istediği için ince eleyip sık dokuyordu.

Yok yere geçen bir ömrün ardından sadece bakabildi.

Ömre bedel bir sevgisi vardı.

İyi bir ömür sürmek için küçük yaşlardan bu yana durmadan çalıştı.

Ömür kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Ömür kelimesinin eş anlamları olan yaşam, varlık ve hayat ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir: