Omurilik Görevleri Ve Özellikleri - Omurilik Nedir, Neyi Kontrol Eder, Hasar Görürse Ne Olur?

Omurga içerisinde yer alan omurilik burada hem korunur hem de işlevini daha sağlıklı şekilde yerine getirir. Bu organ beyin ile kol, bacaklar ve gövde arasındaki irtibatı sağlar. Omurilik görevleri ve özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aslında bu organın insan sağlığı açısından çok büyük bir işlevi olduğu görülebilir. Omurilik nedir, neyi kontrol eder, hasar görürse ne olur sorularının tüm yanıtlarını yazımızdan bulabilirsiniz.

Omurilik Görevleri

Omurilik tıpkı bir elektrik kablosuna benzetilir. Ayaklar ve bacaklar, eller ve kollar, aynı zamanda duyu fonksiyonlarının birbiri ile uyumlu çalışmasını sağlar. Omuriliğin görevlerini yakından incelemek gerekirse şunları söylemek mümkün olabilir:

Beyin ve çevresel sinir sistemi içerisinde bulunan bağlantıyı sağlar ve güçlendirir.

Beynin göndermiş olduğu tüm sinyalleri iç kaslara ve iç salgı bezlerine ulaştırır.

Refleks hareketinin tam merkezi olarak bilinir.

Sürekli yapılan hareketler beynin denetiminde gerçekleştikten sonra devreye omurilik girer.

Daha net bir açıklama yapmak gerekir ise omurilik ilk olarak vücuttan beyne yayılan sinyalleri beyne ulaştırır. Daha sonra da bu sinyalleri vücuda ulaştırır. Vücut ve beyin arasındaki en önemli köprü vazifesini görür. Vücuttaki birçok bağımsız kas omurilik tarafından yönetilir. Vücutta meydana gelen bel ağrılarının büyük bir kısmı genelde omur ilik sorunlarından meydana geliyor.

Omurilik liflerden oluşan bir yapıya sahiptir. İnce ve uzun bir yapısı bulunan bu organ vücuttaki en önemli merkezi sinir sistemlerinden birisidir. Vücuttaki tüm sinyaller önce burada toplanıyor. Daha sonra da toplanan bu sinyaller beyne iletiliyor.

Beyin Omurilik Sıvısı Görevleri

Beyin omurilik sıvısı beyin ve omurilikte bulunan bir sıvıdır. Bu sıvı hem renksiz hem de berrak bir görünüme sahiptir. Beyinde yer alan ventiküllerde ependimal hücreler tarafından üretilen bir sıvıdır. Ventriküller beynin iç bölümünde yer alan boşluklar olarak tanımlanabilir. Bu alanlarda bulunan glia hücresi olarak bilinen ependimal hücreleri de beyin omurilik sıvısının üretimini gerçekleştirir. Her gün yaklaşık olarak 500 militmetre bu sıvıdan üretilir. Sonra da geri dönüştürülmesi yapılır.

Beyin omurilik sıvısının temel görevleri ise immünolojik ve mekanik bir koruma sağlamasıdır. Yani kafanızı bir yere çarptığınız anda bu beyne gelen hasarı azaltır. Aynı zamanda beyne giren patojenler karşısında bağışıklık hücrelerinin de o bölgeye hızlıca müdahale etmesini kolaylaştırır. Bir taraftan da nöronlar arasındaki tüm atıkların temizlenmesini sağlar.

Omurilik Nedir, Neyi Kontrol Eder, Hasar Görürse Ne Olur?

Omurilik, beyne giden ve beyinden gelen sinyalleri vücudun ilgili alanlarına taşır. Motor sinyallerini taşıma görevi üstlenen bir organdır. Vücut ve beden arasındaki en önemli köprüdür. Omuriliğin hasar görmesi durumunda farklı derecelerde felç olma riskleri ortaya çıkar. Birçok organ işlevini yapamaz hale gelir.