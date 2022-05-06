Omurilik Soğanı Görevleri Ve Özellikleri - Omurilik Soğanı Nerede Bulunur Ve Neyi Kontrol Eder?

Vücut içerisinde bulunan sinir sistemi kendi içerisinde de dört ayrı bölüme ayrılır. Bunlar; beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanı olarak sıralanabilir. Omurilik soğanı nerede bulunur ve neyi kontrol eder; omurilik soğanı ise, tam olarak omurilik ile beyin arasında yer almaktadır. Beyne giren tüm sinirler, daha öncesinde mecburen omurilik soğanından geçmek zorundadır. Vücut içerisinde istemsiz çalışmakta olan iç organların kontrol merkezi omurilik soğanıdır. Bunlara örnek; sindirim, solunum, yutma, çiğneme, kusma, hapşırma ve idrar yapma refleksleri gösterilebilir. Omurilik soğanı ile ilgili detayları birlikte inceleyelim...

Omurilik Soğanı Görevleri

Vücutta yer alan tüm refleksler; dolaşım, sindirim, salgılama ve solunum gibi yine vücutta bulunan temel yaşamsal faaliyetlerin ana merkezi olarak bilinen omurilik soğanında yönetilmektedir. Bu reflekslere örnek olarak, omurilik soğanı; kalp atışı, yutma, kusma, çiğneme, soluma, öksürme, hapşırma, kan damarlarının durumları ve tükürük salgılama gibi refleksleri kontrol etmekte ve gerçekleştirmektedir.

Omurilik Soğanı Görevi

Omurilik soğanının görevlerinden bazıları da; boşaltım, sindirim, dolaşım ve solunum sistemlerinin çalışmalarını düzenli şekilde sağlamaktır. Omurilik soğanı idrar torbasının çalışmasını ve özellikle de kalbin çalışmasını kontrol etmektedir. Bunun yanı sıra omurilik soğanı, solunum ve dolaşımı da kontrol etmesiyle birlikte hayat düğümü olarak adlandırılmaktadır. Bir insan vücudundan omurilik soğanı çıkarılır ise, o kişi hayatını kaybetmektedir.

Omurilik Soğanı Nerede?

Omurilik soğanı veya bir diğer adı ile medulla oblongata olarak da bilinen bu sinir dokusu; vücut içerisinde, beyin sapının bir parçası olan, beyin ve omurilik arasında yer alan bölgedir. Omurilik soğanı, tam olarak beyinciğin altında bulunan pons ile omurilik arasında bulunmaktadır.

Bu durumda, beyin ve diğer vücut organları arasındaki bağlantıyı sağlamakta olan omurilik soğanı, vücutta bulunan refleksleri kontrol eder ve yaşamsal açıdan oldukça önemli bir yere sahiptir. Dış görüntüsü tam olarak bir taze soğana benzemekte olan omurilik soğanı, beynin son kısmıyla omuriliğin başlangıcında bulunmaktadır. Ayrıca dışı ak, içi ise boz maddeden oluşmaktadır.