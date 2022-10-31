Omutüy Hece Tablosu- 1. Sınıf 2. Grup OMUTÜY Hece Birleştirme Ve Kelime Yazma Çalışması Örnekleri

Omutüy hece tablosu, eğitim öğretim sisteminde okuma yazma öğretilirken harflerin verilme sırasıdır. 1. grup Elakin harf sırasından sonra 2. grup Omutüy harf sırası gelmektedir. Öğretmenler, harflerin gruplandırılarak yapılan eğitim çalışmalarında hızlı sonuç almaktadır. Bu yeni sistemle ilkokula yeni başlayan 1. sınıf öğrencileri okumayı daha kolay ve hızlı öğrenmektedir. 1. Sınıf öğrencileri okumayı öğrendikten sonra bol bol kitap okuyarak okumayı geliştirmektedir. Omutüy ne demek? , 2. grup sesler omutüy hece tablosu, omutüy hece birleştirme konularını sizler için araştırdık.

OMUTÜY HECE TABLOSU, 2.GRUP SESLER OMUTÜY HECE TABLOSU

e a i o u ü M mel mal mil mol mul mül mek mak mik mok muk mük men man min mon mun mün mem mam mim mom mum müm met Mat mit mot mut müt mey may miy moy muy müy T tel tal til tol tul Tül tek tak tik tok tuk Tük ten tan tin ton tun Tün tem tam tim tom tum Tüm tet tat tit tot tut Tüt tey tay tiy toy tuy tüy Y yel yal yil yol yul yül yek yak yik yok yuk Yük yen yan yin yon yun Yün yem yam yim yom yum Yüm yet yat yit yot yut Yüt yey yay yiy yoy yuy Yüy

OMUTÜY HECE BİRLEŞTİRME

Omutüy seslerini kullanarak hece birleştirme örnekleri;

a + lo = alo

o + na = ona

ok + la = okla

ko + la = kola

ki + lo = kilo

ko + li = koli

li + mon = limon

li + man = liman

ek + mek = ekmek

ik + lim = iklim

ki + lim = kilim

ma + ni = mani

OMUTÜY KELİMELER

Atla, atma, atlama, atlat, atlatma, naat, et etti, etli, etlik, etme, etki, teke, otele, Tekin, tema, teneke, tetik, tane, ata, olta, alta, kota, nota, itti, elti, Atila, etiket, etti, itina, mum, mumu, ütü, üt, tül, tüm

OMUTÜY KELİME TABLOSU