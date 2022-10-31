Omutüy Hece Tablosu- 1. Sınıf 2. Grup OMUTÜY Hece Birleştirme Ve Kelime Yazma Çalışması Örnekleri

Omutüy hece tablosu, eğitim öğretim sisteminde okuma yazma öğretilirken harflerin verilme sırasıdır. 1. grup Elakin harf sırasından sonra 2. grup Omutüy harf sırası gelmektedir. Öğretmenler, harflerin gruplandırılarak yapılan eğitim çalışmalarında hızlı sonuç almaktadır. Bu yeni sistemle ilkokula yeni başlayan 1. sınıf öğrencileri okumayı daha kolay ve hızlı öğrenmektedir. 1. Sınıf öğrencileri okumayı öğrendikten sonra bol bol kitap okuyarak okumayı geliştirmektedir. Omutüy ne demek? , 2. grup sesler omutüy hece tablosu, omutüy hece birleştirme konularını sizler için araştırdık.
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mum
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mot
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mey
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miy
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moy
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muy
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müy
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til
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tol
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tak
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tik
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tuk
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tam
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tim
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tom
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tum
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tet
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tat
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toy
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yel
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yal
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Omutüy seslerini kullanarak hece birleştirme örnekleri;
a + lo = alo
o + na = ona
ok + la = okla
ko + la = kola
ki + lo = kilo
ko + li = koli
li + mon = limon
li + man = liman
ek + mek = ekmek
ik + lim = iklim
ki + lim = kilim
ma + ni = mani
Atla, atma, atlama, atlat, atlatma, naat, et etti, etli, etlik, etme, etki, teke, otele, Tekin, tema, teneke, tetik, tane, ata, olta, alta, kota, nota, itti, elti, Atila, etiket, etti, itina, mum, mumu, ütü, üt, tül, tüm
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ul
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uk
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un
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um
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unu
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mum
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ulu
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oku
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onu
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kamu
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mumu
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kuka
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umma
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konu
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unlu
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konum
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konuk
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kukla
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ulu
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oklu
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unlu
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kokulu
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Okulu
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namlu
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oku
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koku
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kuka
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kula
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kokulu
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okulu
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unu
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onu
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kokunu
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numune
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okulunu
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konu
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kumu
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kamu
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lokumu
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mumu
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kolumu
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okumu
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ye
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yo
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yu
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aya
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eye
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iyi
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Oya
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uyu
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