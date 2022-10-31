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Giriş Tarihi: 31.10.2022 13:57 Son Güncelleme: 31.10.2022 14:05

Omutüy Hece Tablosu- 1. Sınıf 2. Grup OMUTÜY Hece Birleştirme Ve Kelime Yazma Çalışması Örnekleri

Omutüy Hece Tablosu- 1. Sınıf 2. Grup OMUTÜY Hece Birleştirme Ve Kelime Yazma Çalışması Örnekleri

Omutüy hece tablosu, 1. Sınıf  2. Grup (omutüy) seslerdir. Omutüy seslerin birleşmesi sonucu oluşan yeni hecelerin birleşmesinden kelimeler oluşmakta ve öğrenciler bu yeni kelimeleri heceleyerek okumaktadır. Öğrenciler okudukları kelimeleri yazarak pekiştirmekte ve çoğunlukla on beş tatil öncesinde okumaya geçmektedir. 1. Sınıf 2. Grup OMUTÜY hece birleştirme, hece tablosu, Omutüy kelime, kelime tablosu ve kelime yazma çalışması örnekleri sorularının cevapları…

Omutüy hece tablosu, eğitim öğretim sisteminde okuma yazma öğretilirken harflerin verilme sırasıdır. 1. grup Elakin harf sırasından sonra 2. grup Omutüy harf sırası gelmektedir. Öğretmenler, harflerin gruplandırılarak yapılan eğitim çalışmalarında hızlı sonuç almaktadır. Bu yeni sistemle ilkokula yeni başlayan 1. sınıf öğrencileri okumayı daha kolay ve hızlı öğrenmektedir. 1. Sınıf öğrencileri okumayı öğrendikten sonra bol bol kitap okuyarak okumayı geliştirmektedir. Omutüy ne demek? , 2. grup sesler omutüy hece tablosu, omutüy hece birleştirme konularını sizler için araştırdık.

OMUTÜY HECE TABLOSU, 2.GRUP SESLER OMUTÜY HECE TABLOSU

e

a

i

o

u

ü

M

mel

mal

mil

mol

mul

mül

mek

mak

mik

mok

muk

mük

men

man

min

mon

mun

mün

mem

mam

mim

mom

mum

müm

met

Mat

mit

mot

mut

müt

mey

may

miy

moy

muy

müy

T

tel

tal

til

tol

tul

Tül

tek

tak

tik

tok

tuk

Tük

ten

tan

tin

ton

tun

Tün

tem

tam

tim

tom

tum

Tüm

tet

tat

tit

tot

tut

Tüt

tey

tay

tiy

toy

tuy

tüy

Y

yel

yal

yil

yol

yul

yül

yek

yak

yik

yok

yuk

Yük

yen

yan

yin

yon

yun

Yün

yem

yam

yim

yom

yum

Yüm

yet

yat

yit

yot

yut

Yüt

yey

yay

yiy

yoy

yuy

Yüy

OMUTÜY HECE BİRLEŞTİRME

Omutüy seslerini kullanarak hece birleştirme örnekleri;

a + lo = alo

o + na = ona

ok + la = okla

ko + la = kola

ki + lo = kilo

ko + li = koli

li + mon = limon

li + man = liman

ek + mek = ekmek

ik + lim = iklim

ki + lim = kilim

ma + ni = mani

OMUTÜY KELİMELER

Atla, atma, atlama, atlat, atlatma, naat, et etti, etli, etlik, etme, etki, teke, otele, Tekin, tema, teneke, tetik, tane, ata, olta, alta, kota, nota, itti, elti, Atila, etiket, etti, itina, mum, mumu, ütü, üt, tül, tüm

OMUTÜY KELİME TABLOSU

ul

uk

un

um

unu

mum

ulu

oku

onu

kamu

mumu

kuka

umma

konu

unlu

konum

konuk

kukla

ulu

oklu

unlu

kokulu

Okulu

namlu

oku

koku

kuka

kula

kokulu

okulu

unu

onu

kokunu

numune

okulunu

konu

kumu

kamu

lokumu

mumu

kolumu

okumu

ay

ey

iy

oy

uy

üy

ya

ye

yi

yo

yu

aya

eye

iyi

Oya

uyu

üye

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Omutüy Hece Tablosu- 1. Sınıf 2. Grup OMUTÜY Hece Birleştirme Ve Kelime Yazma Çalışması Örnekleri
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