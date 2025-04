On Beş Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Onbeş Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde her kelimede olabildiği gibi sayılarla ilgili yazım yanlışları da sık karşılaşılan bir durumdur. Sayıların yanlış yazımı özellikle iki kelimeden meydana gelen, yani on sayısından büyük iki basamaklı sayılarda daha da artmaktadır. Bu kapsamda örneğin on beş nasıl yazılır ve TDK'ye göre onbeş ayrı mı bitişik mi yazılır sorularının yanıtları merak edilmektedir.

On Beş Nasıl Yazılır?

Türkçede sayıların yazımıyla ilgili belirli kurallar vardır. Bu kurallara göre rakamlar harflerle yazıldığında ondan büyük iki basamaklı sayılar ayrı yazılır. Örneğin "on bir", "yirmi üç", "otuz dört" gibi sayılar iki kelimeden oluştuğu için bitişik değil, ayrı yazılır.

"On beş" sayısı da aynı kurala dahildir ve her zaman ayrı yazılmalıdır. Bu sayı on ve beş kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşur ve bitişik yazımı hatalıdır. "Onbeş" şeklindeki kullanım TDK'ye göre yanlış kabul edilir.

Doğru kullanım: Bugün on beş kişi toplantıya katıldı.

Yanlış kullanım: Bugün onbeş kişi toplantıya katıldı.

TDK'ye Göre Onbeş Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun resmi yazım kurallarına göre "on beş" ifadesi daima ayrı yazılmalıdır. Ancak birçok kişi bu kuralı bilmediğinden "onbeş" şeklinde hatalı kullanımlar yapmaktadır.

"Onbeş" kelimesinin yanlış yazılmasının temel sebeplerinden biri bazı birleşik kelimelerin bitişik yazılması gerektiğine dair genel algıdır. Örneğin "bilgisayar" gibi kelimeler bitişik yazıldığı için kullanıcılar "on beş" kelimesini de aynı mantıkla bitişik yazma eğiliminde olabilirler. Ancak TDK'nin belirttiği gibi iki kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılmalıdır.

Yanlış kullanım: Bu kitap onbeş sayfa sürdü.

Doğru kullanım: Bu kitap on beş sayfa sürdü.

Bu nedenle doğru yazımı öğrenmek ve kurallara uygun kullanmak dilin doğru şekilde gelişmesine katkı sağlar. Özellikle resmi yazışmalarda, akademik metinlerde ve günlük kullanımda bu yazım kuralına dikkat edilmelidir.