On Bin Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Onbin Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede kelimelerin doğru yazımı, yazılı iletişimin en temel unsurlarından biridir. Günlük yazışmalarınızda ve resmi belgelerde doğru yazımı kullanarak dilbilgisi hatalarından kaçınabilirsiniz. Bazı sayılar birleşik yazılırken bazıları ise ayrı yazılmalıdır. "On bin" ifadesi de bu konuda kafa karışıklığına yol açan kelimelerden biridir. On bin nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorusunun cevabı, dilin doğru kullanımını sağlamak açısından büyük önem taşır.

On Bin Nasıl Yazılır?

"On bin" ifadesinin doğru yazılışı, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen kurallara göre ayrı olarak yazılmasıdır. Yani, "onbin" şeklinde bitişik yazmak yanlıştır. Doğru yazım şekli "on bin" şeklindedir.

TDK'ye Göre Onbin Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Bu kuralın temel nedeni, Türkçede sayıların genellikle ayrı yazılmasıdır. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar, örneğin "yirmi beş", "otuz iki", "beş yüz" gibi ifadeler de daima ayrı yazılır. On bin de bir sayı olduğu için bu kurala dahildir ve birleşik yazılmaması gerekir.

TDK'nin belirlediği kurallara göre, sayılar metin içinde yazılırken ayrı yazılır. Bu kural, "on bin" ifadesi için de geçerlidir. Dolayısıyla, bu ifadeyi yazarken "on" ve "bin" kelimelerini ayrı ayrı yazmak gerekir.