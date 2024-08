On Gözlü Köprü Nerede, Hangi İlçede? Diyarbakır On Gözlü Köprü Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

On Gözlü Köprü, tarihi ve estetik özellikleriyle ziyaretçileri büyüleyen bir yapıdır. Dicle Nehri üzerinde yer alan bu köprünün asıl adı Dicle Köprüsü'dür. Diyarbakır şehrin kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturan On Gözlü Köprü nerede, hangi ilçede ve Diyarbakır On Gözlü Köprü yol tarifi ile nasıl gidilir sorularının cevaplarını Diyarbakır'ı ve çevresine ziyaret etmeyi planlayacaklar için derledik.

Diyarbakır On Gözlü Köprü Tarihçesi

Diyarbakır'da Dicle Nehri üzerinde bulunan On Gözlü Köprü'nün yapılma tarihiyle alakalı farklı görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlerden ilki köprünün antik dönemlerde inşa edildiği ve günümüze kadar geldiği savunulmaktadır. İkinci bir görüş ise Dicle Köprüsü'nün üzerinde yer alan kitabeyi temel almaktadır. Bu kitabede köprü Yukarı Mezopotamya'da yüz yıl kadar hüküm sürmüş bir hanedan olan Mervaniler tarafından 1065 yılında yapılmıştır.

Fakat bazı araştırmacılar söz konusu bu kitabenin köprünün onarımının bahsedilen tarihte yapıldığı ama köprünün bu tarihten çok daha eski bir zamanda inşa edildiği görüşünde hemfikir olmuşlardır. Bu görüşe göre İslam öncesi bir tarihi eser olduğu savunulan On Gözlü Köprü'nün Emevi Halifesi Hişam bin Abdülmelik 742 yılında onarımını başlatmış ama halife hayatını kaybedince onarım yarım kalmıştır. Zamanında hem askeri hem de ticari amaçlar için kullanılan ve yapıldığı dönemde bölgedeki en büyük taş köprülerden biri olan On Gözlü Köprü şehrin simgelerinden biri haline gelmiştir.

Diyarbakır On Gözlü Köprü'nün Özellikleri

Halk arasında On Gözlü Köprü adıyla bilinen Dicle Köprüsü, on adet göze yani kemere sahip olduğu için bu adı almıştır. Eski Silvan yolunun güzergahında bulunduğundan köprünün aldığı bir diğer isim de Silvan Köprüsü'dür.

Toplam uzunluğu yaklaşık 178 metre olan köprü, 7 ila 8 metre genişliğe sahiptir. Her bir kemeri farklı genişlik ve yüksekliklerdeki Dicle Köprüsü üzerindeki taş işçiliği, kitabeler ve süslemeler ziyaretçilerin ilgisini çeken estetik unsurlardır. Diyarbakır çevresine ait bazalt taşından yapılmış On Gözlü Köprü Dicle Nehri'nin iki yakasını birleştirmektedir.

Köprü Diyarbakır şehir merkezinden 8 kilometre kadar uzak olup piknik alanlarına ve çeşitli kafe ile işletmelere ev sahipliği yapar. Ayrıca On Gözlü Köprü'yü kullanarak Dicle Nehri boyunca yürüyüş yapmak da mümkündür.

Diyarbakır On Gözlü Köprü Nerede?

On Gözlü Köprü, Diyarbakır ilinin Sur ilçesinde, Dicle Nehri'nin üzerinde yer almaktadır. Şehir merkezine 8 kilometre mesafede bulunan köprü hem yerli hem de yabancı turistlerin kolayca ulaşabileceği bir noktada, eski Silvan yolunda, Mardin kapıya da 3 kilometre uzaklıkta bulunur. Diyarbakır'ın merkezini Bağıvar beldesi ve civar köylere bağlayan kesişme noktasında yer alan On Gözlü Köprü Sur ilçesinin tarihi yapılarının en güzellerinden biridir.

Diyarbakır On Gözlü Köprü'ye Nasıl Gidilir?

Diyarbakır On Gözlü Köprü'ye ulaşım zor değildir. Şehir merkezinden köprüye özel araçla ya da toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkündür. Şehir içi otobüs hatları ve minibüsler, Sur ilçesine düzenli olarak seferler düzenlemektedir. Kendi aracıyla gelmek isteyenler Diyarbakır şehir merkezinden Sur ilçesine doğru yönelerek Dicle Nehri boyunca ilerleyince köprüye varacaklardır. On Gözlü Köprü yönlendirme tabelaları ile ziyaretçilerin kolayca bulabileceği bir konumdadır.

Diyarbakır On Gözlü Köprü Girişi Ücretli Mi?

On Gözlü Köprü'ye girişler ücretsizdir. Ziyaretçiler köprünün tarihi dokusunu ve çevresindeki doğal güzellikleri keşfetmek için herhangi bir ücret ödemeden köprü üzerinde yürüyüş yapabilir, Dicle Nehri'nin iki yakasında kurulmuş olan işletmelerde yemek yiyip içeceklerini yudumlayabilirler. Özellikle gün batımı saatlerinde köprü üzerinden Dicle Nehri'nin manzarasını izlemek, ziyaretçilere hem doğa hem de tarih açısından unutulmaz anlar sunmaktadır. Köprünün gece görünüşü de görülmeye değer bir güzelliktir.