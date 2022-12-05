Ön Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Ön Kelimesinin Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Ön kelimesi zıt anlamlısı ile aynı cümle içinde kullanımı mevcuttur. Kelimenin anlamı, zıt anlamı ve benzer sözcükleri ile ilgili detaylı bir bilgiye ulaşmak için yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Ön Kelimesinin Anlamı Nedir?

Ön kelimesi anlam bakımından herhangi bir şeyin esas alınan kısmı, temel olarak alınan yüzü. Anlamına gelmektedir. Kelime öbeği olarak cümle içinde ad olarak kullanılmaktadır. Cümle içinde kullanımı ise şu şekildedir:

"Arabanın ön kısmına kuş sıçmış."

Ön Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Ön kelimesi zıt anlamlı kelimeler arasında yer alan bir isimdir. Zıt anlamlı kelimesi arka olup bir şeyin diğer/ ikinci yüzü olarak nitelendirilmektedir. Cümle içinde farklı anlamlarda kullanımı da mevcuttur.

Ön Kelimesinin Anlamına Benzer Sözcükler Var Mıdır?

Ön kelimesinin benzer anlama sahip sözcükleri bulunmaktadır. Bunlar eş anlamı kelimeleri olup birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı ve yakın anlamlı sözcükler şunlardır: