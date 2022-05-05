Ön Yargı Nasıl Yazılır? TDK Önyargı Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Bazı kaynaklarda ayrı yazılan önyargı kelimesi bazı yerlerde birleşik olarak yazılmaktadır. Peki, ön yargı kelimesi nasıl yazılır? Örnek cümle içinde kullanımı nasıldır? Doğru bilgileri görmek için yazımızın devamını okumalısınız.

Ön Yargı Nasıl Yazılır?

Bir durumla ilgili önceden varılan yargı anlamını taşıyan ön yargı kelimesi TDK kaynaklarında ayrı olarak belirtilmiştir. İki ayrı kelimeden oluşması bu kelimenin ayrı yazılması gerektiğine işaret etmektedir. Bazı durumlarda iki ayrı kelime birleşik olarak karşımıza çıksa da ön yargı kelimesi için bu durum geçerli değildir. Bu kelimenin doğru yazılışı ''ön yargı'' şeklindedir.

Ön Yargı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

• Kediler hakkında çok ön yargılıydım ama artık onları seviyorum.

• Bana ön yargı ile yaklaşması çok ağrıma gitti.

• Ön yargılı olmak sağlıksız bir davranıştır.

• Ona karşı ön yargılı olmamalısın.

• Ön yargı ayrı olarak yazılır.