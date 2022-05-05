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Giriş Tarihi: 5.5.2022 13:26 Son Güncelleme: 5.5.2022 13:26

Ön Yargı Nasıl Yazılır? TDK Önyargı Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Ön Yargı Nasıl Yazılır? TDK Önyargı Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Yazımı en çok karıştırılan kelimelerden biri olan önyargı TDK kaynaklarında ‘'Bir şeyle ya da bir kimse ile ilgili olarak, belli bir olay için duyma ve görmeye dayalı önceden gerçekleştirmiş olumlu ya da olumsuz yargı’’ şeklinde ifade edilmektedir. Oldukça dikkatli olunması gereken bir davranış olan önyargı kelimesi sık sık yanlış kullanım ile karşı karşıya kalmaktadır. Günlük hayatta da birçok kez kullanılabilen bu kelime yazılışında hatalar yaşanmaktadır. Bu nedenle önyargı nasıl yazılır ve TDK sözlüğünde nasıl geçer? Hepsi yazımızda yer alıyor.

Bazı kaynaklarda ayrı yazılan önyargı kelimesi bazı yerlerde birleşik olarak yazılmaktadır. Peki, ön yargı kelimesi nasıl yazılır? Örnek cümle içinde kullanımı nasıldır? Doğru bilgileri görmek için yazımızın devamını okumalısınız.

Ön Yargı Nasıl Yazılır?

Bir durumla ilgili önceden varılan yargı anlamını taşıyan ön yargı kelimesi TDK kaynaklarında ayrı olarak belirtilmiştir. İki ayrı kelimeden oluşması bu kelimenin ayrı yazılması gerektiğine işaret etmektedir. Bazı durumlarda iki ayrı kelime birleşik olarak karşımıza çıksa da ön yargı kelimesi için bu durum geçerli değildir. Bu kelimenin doğru yazılışı ''ön yargı'' şeklindedir.

Ön Yargı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

• Kediler hakkında çok ön yargılıydım ama artık onları seviyorum.

• Bana ön yargı ile yaklaşması çok ağrıma gitti.

• Ön yargılı olmak sağlıksız bir davranıştır.

• Ona karşı ön yargılı olmamalısın.

• Ön yargı ayrı olarak yazılır.

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Ön Yargı Nasıl Yazılır? TDK Önyargı Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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