Onarım Eş Anlamlısı Nedir? Onarım Kelimesinin Eş Anlamlısı

Onarım kelimesinin eş anlamlıları da en az onarım kelimesi kadar çok kullanılan kelimelerdir. Eş anlam, yazımı farklı ama aynı anlamda olan kelimlerdir. Cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlam bozukluğu olmaz. Kelimelerin eş anlamlılarını bilmek kelime dağarcığımızı zenginleştirmeye de yardımcı olmaktadır.

ONARIM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Onarım kelimesinin iki eş anlamı bulunmaktadır. Biri "tamir" diğeri de "tamirat"tır. Tamir ve tamirat kelimeleri dilimize Arapça'dan geçmiştir. Biri diğerinin yerine kullanılabilmektedir.

Bahçe kapısını onarma işi bana düştü.

Bahçe kapısını tamir etme işi bana düştü.

Onarım kelimesinin İngilizce karşılığı ise "repair" ve "maintenance" kelimeleridir.

ONARIM KELİMESİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumu güncel sözlüğe göre "onarma" kelimesinin şu anlamları vardır:

Onarma işi, tamirat.

Bir yapının, bir eserin bozulmuş yerini yeniden yapma, restorasyon.

Tarihi eser niteliği taşımasan yapıların onarımı, renovasyon.

ONARIM KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

"Onarımı yeni bitmiş yapının önünde hayvanın dizginlerini tıpkı tıpkısına bir erkek gibi çekti." - Orhan Kemal

Onarımı tamamlayabilmek için para toplanması gerekiyor.

O yapının onarımı önümüzdeki ay bitecekmiş.

ONARIMIN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM