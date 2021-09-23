Onarım Eş Anlamlısı Nedir? Onarım Kelimesinin Eş Anlamlısı

Onarım kelimesinin eş anlamlıları da en az onarım kelimesi kadar çok kullanılan kelimelerdir. Eş anlam, yazımı farklı ama aynı anlamda olan kelimlerdir. Cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlam bozukluğu olmaz. Kelimelerin eş anlamlılarını bilmek kelime dağarcığımızı zenginleştirmeye de yardımcı olmaktadır.
ONARIM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Onarım kelimesinin iki eş anlamı bulunmaktadır. Biri "tamir" diğeri de "tamirat"tır. Tamir ve tamirat kelimeleri dilimize Arapça'dan geçmiştir. Biri diğerinin yerine kullanılabilmektedir.
Onarım kelimesinin İngilizce karşılığı ise "repair" ve "maintenance" kelimeleridir.
ONARIM KELİMESİNİN ANLAMI
Türk Dil Kurumu güncel sözlüğe göre "onarma" kelimesinin şu anlamları vardır:
ONARIM KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
ONARIMIN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM