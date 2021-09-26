Önce Eş Anlamlısı Nedir? Önce Kelimesinin Eş Anlamlısı

Eş anlamlı sözcükler, yazılışı farklı ama anlamı aynı, yani anlamdaş sözcüklerdir. Bu sözcükler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilmekte ve aynı anlamı taşımaktadırlar. Kimi zaman bulmacalarda kimi zaman sınavlarda karşımıza çıkan bu kelimeleri öğrenmek kelime dağarcığımızı zenginleştirirken zihin pratiği yapmamızı da sağlar. Önce kelimesinin 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır.

ÖNCE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Evvel (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Başta (Öz Türkçe bir kelimedir.)

İlkin (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Bu üç kelime de önce yerine kullanılabilmektedir. Bu kelimeler eş anlamlı yani anlamdaş oldukları için birbirlerinin yerlerine kullanılabilirken anlam bozukluğu da yaşanmaz.

Önce kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "before" kelimesidir.

ÖNCE KELİMESİNİN ANLAMI

Önce kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğü göre anlamları şunlardır:

İlk olarak, başlangıçta.

ÖNCE KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Yatmadan önce pijamalarını giyip dişlerini fırçalamayı unutma.

Önceleyin bir gülüşün vardı, sonra çıkıp geldi diğer meziyetlerin.

Bahar gelmeden önce bahar temizliği yapmak lazım.

ÖNCENİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM